La Policía recorre en lancha los barrios afectados por la creciente del río

Lunes, 19 de octubre de 2026

Efectivos policiales patrullan en lancha los sectores anegados de Itatí para vigilar el avance del agua y asistir a los vecinos.



La creciente del río Paraná mantiene bajo vigilancia a distintos sectores de Itatí, donde efectivos de la Policía realizan recorridas preventivas en lancha para observar la evolución del agua y colaborar con los habitantes de las zonas afectadas.



El operativo se lleva adelante por disposición de la Jefatura de Policía y cuenta con la participación de integrantes de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica y de la Comisaría de Distrito Itatí.



Qué sectores recorre el operativo policial



Los patrullajes se realizan con una embarcación policial y abarcan distintos puntos de la localidad, entre ellos el barrio Ibiray, la zona de la costanera próxima a la Basílica, el sector del Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá.



Durante las recorridas, los efectivos observan las condiciones de cada área y siguen los cambios en el nivel del agua para detectar posibles situaciones que requieran una intervención.



La presencia policial busca mantener un monitoreo constante en los sectores comprometidos por la creciente y facilitar una respuesta ante eventuales emergencias.







Prevención y asistencia ante el avance del agua



Además de las tareas de vigilancia, el despliegue apunta a acompañar a los vecinos que viven en las zonas afectadas y colaborar frente a las dificultades que pueda generar el avance del río.



El uso de embarcaciones permite a los efectivos acceder a sectores donde la circulación terrestre puede resultar complicada por la acumulación de agua.



Las recorridas continuarán enfocadas en la prevención y el seguimiento de las áreas comprometidas, mientras la evolución del nivel del Paraná mantiene la atención sobre las comunidades ribereñas