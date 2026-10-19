La creciente del Paraná ya obligó a 754 personas a abandonar sus hogares

Lunes, 19 de octubre de 2026

La emergencia hídrica afecta a siete localidades: hay 392 evacuados y 362 autoevacuados, con Itatí y la capital entre las zonas más comprometidas.

La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en distintas localidades de la provincia y ya son 754 las personas que debieron dejar sus viviendas. El último relevamiento de Defensa Civil, contabilizó 392 evacuados y 362 autoevacuados en siete puntos del territorio provincial.



La cifra muestra un incremento significativo respecto del registro del viernes, cuando se habían contabilizado 472 personas fuera de sus hogares por la situación hídrica. El avance del agua mantiene la preocupación en las zonas ribereñas y obliga a sostener los operativos de asistencia.



Itatí concentra la mayor cantidad de personas evacuadas



Itatí es la localidad con más personas evacuadas formalmente. Allí se registraron 295 evacuados y otros 18 autoevacuados, pertenecientes a un total de 56 familias.



Las personas afectadas fueron alojadas en la Casa Promesera, el hospedaje Taba Cué y viviendas de familiares, de acuerdo con el relevamiento oficial.



En la ciudad capital, en tanto, se contabilizaron 344 personas autoevacuadas, correspondientes a 89 familias. El informe no registra evacuados trasladados formalmente a centros de alojamiento en esa jurisdicción.







Siete localidades afectadas por la creciente



La emergencia también alcanza a otras cinco localidades, donde distintas familias debieron abandonar sus casas y buscar refugio en espacios habilitados o domicilios particulares.



En Isla Apipé se registraron 41 evacuados de 18 familias, alojados en viviendas municipales y casas de familiares. En Paso de los Libres, otras 31 personas de seis familias permanecen en el ex Regimiento.



Por su parte, Ituzaingó contabiliza 19 evacuados de cuatro familias, distribuidos entre viviendas de allegados, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín.







El detalle de las personas que dejaron sus viviendas



El relevamiento de Defensa Civil permite observar cómo se distribuye la emergencia en cada localidad:







Capital: 344 autoevacuados, pertenecientes a 89 familias.





Itatí: 295 evacuados y 18 autoevacuados.





Isla Apipé: 41 evacuados, de 18 familias.





Paso de los Libres: 31 evacuados, distribuidos en seis familias.





Ituzaingó: 19 evacuados, correspondientes a cuatro familias.





Paso de la Patria: cuatro evacuados de una familia, alojados en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.





Yahapé: dos evacuados de una familia, alojados en la vivienda de familiares.





La suma de los registros arroja 392 personas evacuadas y 362 autoevacuadas, lo que eleva a 754 el total de afectados que debieron abandonar sus hogares por la creciente del Paraná.







La evolución del río será determinante



Los organismos provinciales mantienen el seguimiento de los niveles del Paraná y de las condiciones en las localidades costeras. La evolución del caudal será determinante para establecer si se necesitan nuevos traslados y cómo se organizará la asistencia a las familias.



Mientras continúe la emergencia hídrica, las autoridades deberán sostener el monitoreo y la coordinación de los recursos para responder a las necesidades de las personas afectadas.