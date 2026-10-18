Un chico de 16 años sufrió un robo en Corrientes Capital

Jueves, 15 de octubre de 2026

Una patota compuesta de cinco delincuentes juveniles asaltó a un adolescente de 16 años en una calle de la zona sur de la capital provincial. Armados con gomeras rodearon, amenazaron y empujaron al menor víctima del robo de una bicicleta y celular.



El atraco, según información conocida por diario época, se produjo el lunes alrededor de las 20. Al día siguiente, autoridades de la comisaría Decimoquinta lograron recuperar el vehículo como también el aparato de comunicación.



El hecho de extrema gravedad vuelve a reflejar una modalidad delictiva en aumento. Bandas, pandillas de menores, que salen a las calles a cometer sus fechorías con una violencia inusitada.



Este caso se produjo 24 horas después del robo en el barrio 9 de Julio, donde un joven repartidor fue herido de una puñalada, a piedrazos y golpes de puño mientras estaba trabajando.



Tal episodio generó profunda conmoción social y, ahora, sale a la luz un nuevo caso que por muy poco no tuvo un final similar, ya que el joven asaltado no resultó herido porque alcanzó a correr de sus agresores.



Eran alrededor de las 20 del 12 de octubre cuando el chico transitaba en una SLP rodado 29 sobre Argentina, entre Ricardo Gutiérrez y Juan de Dios Gómez.



A su paso salieron de forma sorpresiva al menos cinco sujetos, algunos de ellos encapuchados, todos armados con gomeras con las cuales empezaron a apuntarle hasta forzarlo a frenar.



El muchacho que vive en el barrio Río Paraná no opuso resistencia. Fue despojado de su celular iPhone XS negro, con azul, y del rodado.



La situación de robo duró unos pocos segundos. Los autores escaparon mientras el adolescente comenzó a buscar ayuda y, luego, junto a su madre concurrieron a la comisaría mencionada para radicar la denuncia pertinente.



El martes, policías de civil de la Sección de Investigaciones de igual dependencia, con la colaboración de sus pares de la comisaría Séptima, avanzaron en los trabajos para esclarecer el delito. Es así como obtuvieron algunas imágenes de cámaras de seguridad que los condujo a buscar, a por lo menos dos de los involucrados, en las calles del barrio denominado como "La Chola".



Durante las recorridas observaron a uno de los sospechosos en plena circulación sobre la bicicleta robada. Sobre calle Cura Brochero se produjo un seguimiento breve, hasta que el presunto ladrón dejó el rodado y el celular, ante la voz de "alto Policía".



Vecinos de la barriada al notar la presencia de los efectivos comenzaron a arrojar cascotes hacia ellos y al móvil de la dependencia de seguridad.



Ante la agresión levantaron los objetos descartados en la calle y salieron para evitar una confrontación.



Minutos más tarde, los efectivos confirmaron que el celular y la bicicleta son exactamente los mencionados en la denuncia penal.



La causa de este delito cometido por menores de edad fue iniciada como un "robo calificado en poblado y en banda".



En forma extraoficial trascendió que la pandilla autora de este asalto violento estaría integrada por adolescentes de los barrios "La Chola", 3 de Abril (zona de la "Ex Coca Cola") y del Pirayuí.



Dos de ellos estarían identificados y en consecuencia la Policía realizaba los pasos legales para la demora o alguna otra medida que disponga la Justicia.