Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación de Sea Lion

Martes, 13 de octubre de 2026

El Gobierno solicitó medidas provisionales contra el proyecto en la Cuenca Malvinas Norte. El objetivo es que el arbitraje impida el avance de la explotación de los recursos en la zona en disputa con el Reino Unido



El Gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La acción se concretó tras el vencimiento del plazo de dos semanas que la Argentina había dado al Reino Unido para que detuviera esas actividades.



Como había anticipado Infobae, la Argentina busca una decisión urgente mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo. Sea Lion es desarrollado en aguas al norte de las Islas Malvinas por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.



La Oficina del Presidente confirmó la presentación en un comunicado fechado el 13 de octubre. El Gobierno recurrió al organismo con sede en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de preservar los derechos que invoca durante la primera etapa del procedimiento internacional.



“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, señaló el documento oficial.



La medida requerida tiene un alcance similar al de una cautelar: apunta a impedir nuevos avances del proyecto mientras los jueces examinan los fundamentos argentinos, la competencia del Tribunal y la urgencia planteada. El organismo puede aceptar el pedido, rechazarlo o disponer medidas de distinto alcance.



Según la Presidencia, la solicitud procura “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.



El Tribunal puede dictar medidas antes de que se conforme el arbitraje



La presentación representa un nuevo paso de la estrategia internacional anunciada por Milei el 28 de septiembre. Ese día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó dos semanas para adoptar medidas contra Sea Lion.



El plazo venció el lunes 12 de octubre. Luego de que Londres rechazara el planteo argentino y defendiera las autorizaciones concedidas por las autoridades de las islas, el Gobierno nacional avanzó con la instancia ante el Tribunal del Mar.



La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina la gestión diplomática y el procedimiento internacional. En la preparación técnica intervinieron la Consejería Legal Internacional, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.



El pedido se fundamenta en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR. La norma permite requerir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que se constituya el órgano arbitral que resolverá la controversia principal.



La Presidencia sostuvo que esa disposición habilita a las partes a solicitar una intervención para “preservar los respectivos derechos en la controversia o prevenir daños graves al medio marino” cuando la urgencia lo justifique.

