Muerte de una científica: la sospecha de peste y el riesgo de contagio

Martes, 13 de octubre de 2026

La muerte de una investigadora en Siberia activó controles sanitarios y consultas a la OMS, pero no se confirmó que estuviera infectada con la bacteria de la peste.



La muerte de una investigadora de 28 años en un instituto científico de Siberia, Rusia, generó preocupación por una posible exposición a la bacteria que causa la peste. El caso motivó controles sanitarios sobre miles de personas, mientras especialistas intentan esclarecer el origen de una enfermedad respiratoria que terminó con la vida de la científica.



Daria Shipilova falleció el 2 de octubre, cuatro días después de haber sido hospitalizada. Las autoridades rusas informaron que murió por una “neumonía de etiología desconocida”, pero hasta el momento no confirmaron que hubiera contraído Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste.



Un análisis publicado por la revista científica Nature señaló que las principales dudas se concentran en la falta de información concluyente sobre la causa de muerte y las circunstancias en las que pudo haberse producido una eventual infección.





Qué ocurrió en el laboratorio de Siberia



Shipilova trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, una institución dedicada al estudio de enfermedades infecciosas que circulan entre animales silvestres, especialmente roedores y pulgas.



Tras su fallecimiento, surgieron versiones sobre una posible exposición accidental a una muestra dentro del laboratorio. También se difundieron hipótesis que planteaban que la investigadora podría haberse infectado durante un viaje. Las autoridades rusas rechazaron esas versiones y negaron que hubiera ocurrido un accidente en las instalaciones.



De acuerdo con la información recopilada por Nature, Rusia comunicó que la científica había recibido una vacuna contra la peste y que se realizaron miles de análisis entre personas que podrían haber estado expuestas.



La Universidad de la Mancomunidad de Virginia informó que el operativo incluyó alrededor de 5.000 pruebas. Según esos datos, se detectaron dos casos de COVID-19 y dos de rinovirus, pero no se identificaron otros microorganismos peligrosos vinculados con el episodio.







Por qué la peste neumónica genera preocupación



La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede transmitirse a los seres humanos mediante pulgas infectadas, el contacto con animales portadores o, en el caso de la variante neumónica, a través de gotículas respiratorias de una persona enferma.



La forma neumónica afecta los pulmones y puede avanzar rápidamente. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, tos, dificultad para respirar y, en algunos casos, expectoración con sangre.



La investigadora Josephine Bourner, de la Universidad Queen Mary de Londres, advirtió en un artículo publicado por The Conversation que la enfermedad “puede progresar en uno o dos días” cuando compromete el sistema respiratorio.



Por esa razón, ante una sospecha de peste neumónica, los protocolos sanitarios contemplan el aislamiento de los pacientes, la identificación de contactos estrechos y la administración temprana de antibióticos cuando corresponde. El tratamiento oportuno puede mejorar considerablemente el pronóstico.







Qué dijeron los especialistas sobre el riesgo de un brote



Pese a las dudas que rodean el caso, los especialistas citados por Nature consideran que la posibilidad de una expansión internacional es muy baja. La ausencia de una confirmación de laboratorio también impide afirmar que la muerte de Shipilova haya sido provocada por la peste.



Gregory Koblentz, experto en políticas de bioseguridad de la Universidad George Mason, destacó las diferencias entre las epidemias históricas y la situación sanitaria actual.



“Hay una razón por la que la Peste Negra ocurrió hace 600 años, cuando no teníamos saneamiento, higiene ni medicina moderna”, afirmó. También sostuvo que “hoy estamos mucho mejor preparados para hacer frente a la peste que entonces”.



El especialista explicó que Yersinia pestis es una bacteria ampliamente estudiada, para la que existen métodos de diagnóstico y antibióticos. Esa experiencia científica permite actuar con mayor rapidez frente a casos sospechosos, aunque la enfermedad sigue siendo potencialmente mortal si no se trata a tiempo.



Koblentz también comparó la situación con los primeros meses de la pandemia de COVID-19. A diferencia del coronavirus que provocó aquella emergencia mundial, la bacteria de la peste es conocida y cuenta con tratamientos disponibles.







La evaluación de la OMS y la vigilancia internacional



Según el análisis de Nature, la Organización Mundial de la Salud (OMS) esperaba información concluyente sobre la causa de la muerte de la investigadora. La evaluación citada por los especialistas ubicó el riesgo como bajo para la población de Irkutsk y extremadamente bajo para Europa y el resto del mundo.



La peste continúa presente de forma natural en determinadas regiones de Asia, África y América. En esos lugares, la bacteria puede circular entre animales y provocar casos humanos esporádicos, por lo que el seguimiento epidemiológico y los estudios de laboratorio cumplen una función preventiva.



Koblentz señaló que investigar Yersinia pestis en una región donde la enfermedad es endémica tiene una justificación sanitaria. Estos estudios ayudan a detectar la circulación de la bacteria, mejorar los diagnósticos y evaluar la eficacia de los tratamientos.



El experto también pidió evitar que el episodio se utilice para sacar conclusiones sin pruebas sobre posibles programas de armas biológicas. Aunque Rusia heredó estructuras vinculadas con el programa soviético, advirtió que relacionar automáticamente ese antecedente con el caso de Irkutsk no contribuye a esclarecer lo ocurrido.







Qué falta saber sobre la muerte de la científica



La causa definitiva del fallecimiento de Shipilova, los resultados concluyentes de los análisis y la posible vía de infección continúan sin una explicación pública confirmada.



Por ahora, la peste neumónica permanece como una hipótesis y no existe evidencia presentada públicamente que permita afirmar que se produjo un brote asociado con el laboratorio. La evolución del caso dependerá de los resultados sanitarios y de la información que las autoridades rusas compartan con los organismos internacionales.