Monte Caseros refuerza desagües y monitorea el desborde del río Uruguay

Martes, 13 de octubre de 2026

El intendente Juan Carlos Álvarez remarcó que se centran en las precipitaciones rápidas y violentas asociadas a El Niño. Descartó evacuados y aclaró que las imágenes difundidas a nivel nacional corresponden solo a sectores bajos de la costanera.









El jefe comunal desestimó la alarma generada por imágenes difundidas a nivel nacional y explicó que el agua solo afecta un sector bajo de la costanera. A la par, destacó las obras de drenaje preventivo para mitigar el impacto de tormentas intensas de rápida formación.



El intendente de esta localidad correntina, Juan Carlos Álvarez, llevó tranquilidad a la comunidad al aclarar que la ciudad no llegó a los niveles de alerta ni de evacuación a causa de la crecida del río Uruguay, confirmando que hasta el momento no hay vecinos ribereños evacuados.



En declaraciones brindadas a Cadena de Radios, el mandatario municipal explicó que la situación actual en el municipio difiere de la impresión que pudo haberse generado a partir de imágenes difundidas por medios nacionales, como la señal TN. Álvarez detalló que el caudal elevado del río solamente anega un sector bajo de la costanera, un fenómeno considerado habitual ante cada repunte y que no representa, por sí mismo, un escenario de emergencia para la ciudad.



Origen de la crecida y perspectiva a corto plazo

El jefe comunal indicó que el aumento en el caudal de los ríos de la costa responde directamente a las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil.



Si bien los niveles hídricos se encuentran actualmente en descenso, el intendente advirtió que no se descartan nuevos repuntes de algunos centímetros durante los próximos días. Ante este panorama, el municipio mantiene un seguimiento constante sobre la evolución del río Uruguay, aunque ratificó que la localidad se encuentra bajo control y sin personas afectadas en zonas de ribera.



Prevención y obras ante tormentas severas

Más allá de la situación del río, Álvarez puso el foco en las labores preventivas desarrolladas en el ejido urbano para afrontar fenómenos climáticos asociados a precipitaciones intensas. En este sentido, destacó las tareas constantes de desagüe y limpieza de canales que se ejecutan de manera independiente a la crecida.



El intendente señaló que la mayor preocupación actual radica en la formación repentina de frentes de tormenta —en consonancia con lo anticipado por especialistas sobre los efectos de El Niño—, los cuales pueden descargar grandes volúmenes de agua en apenas 20 a 40 minutos, acompañados de fuertes ráfagas de viento y sin margen para alertas previas.



A pesar de los recientes episodios de lluvias intensas y de corta duración que debió afrontar la ciudad, Álvarez remarcó que las tareas de mantenimiento en el sistema de drenaje permitieron un rápido escurrimiento del agua, evitando mayores complicaciones y anegamientos prolongados.



De esta manera, la Municipalidad de Monte Caseros continúa monitoreando de cerca el comportamiento del río Uruguay a la vez que sostiene las acciones preventivas en la infraestructura urbana para proteger a los vecinos frente a la contingencia climática.