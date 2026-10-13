Empedrado activó la emergencia hídrica por desborde del Paraná

Martes, 13 de octubre de 2026

La localidad declaró la emergencia ante el riesgo de crecida del Paraná y posibles inundaciones que podrían afectar a familias ribereñas e isleñas.



La Municipalidad de Empedrado declaró la emergencia hídrica en todo el territorio municipal ante el riesgo de crecida del río Paraná y la posibilidad de inundaciones y anegamientos asociados al fenómeno climático El Niño en el nordeste argentino.



La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.º 431/2026, firmada ayer. La medida apunta a reforzar la prevención, organizar la asistencia y coordinar acciones para proteger a los habitantes de las zonas más expuestas al avance del agua.



Qué medidas prepara el municipio ante una posible crecida



La emergencia contempla una atención prioritaria para las familias que viven en sectores cercanos al río y en parajes insulares, donde una eventual subida del nivel del Paraná podría complicar la circulación y poner en riesgo viviendas y pertenencias.



El plan también incluye acciones para resguardar animales, ganado y bienes de los pobladores que podrían verse afectados por inundaciones. El objetivo es reducir las pérdidas y contar con recursos disponibles ante una situación de mayor gravedad.



Relevamientos y posibles evacuaciones preventivas



El Ejecutivo municipal, encabezado por Fernando Echeverría, prevé avanzar con relevamientos territoriales para identificar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y organizar una eventual evacuación preventiva.



La planificación incluye la coordinación de recursos y la logística necesaria para responder con rapidez ante posibles contingencias. Estas tareas buscan anticiparse a los efectos de una crecida y evitar que la asistencia llegue cuando la emergencia ya esté instalada.



El Niño mantiene la atención sobre el río Paraná



El fenómeno de El Niño puede modificar los patrones de lluvias en distintas regiones de Sudamérica y aumentar el riesgo de crecidas e inundaciones en determinadas cuencas. Por ese motivo, las autoridades locales buscan fortalecer los mecanismos de prevención en las áreas ribereñas.



Desde el municipio señalaron que el trabajo se desarrollará de manera articulada con las fuerzas de seguridad, los organismos de emergencia y las instituciones sanitarias para coordinar una respuesta ante posibles complicaciones.



La evolución del río Paraná y las condiciones meteorológicas serán determinantes para definir los próximos pasos. Mientras tanto, la declaración de emergencia permitirá organizar las tareas preventivas y preparar recursos para asistir a los vecinos si el avance del agua obliga a tomar nuevas medidas.







