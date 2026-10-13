La crecida del Paraná lleva a Yacyretá a liberar agua ante un caudal de 28.000 m³/s

Martes, 13 de octubre de 2026

Yacyretá abrió las compuertas por el aumento del Paraná, impulsado por las lluvias en la cuenca del Iguazú y los aportes de Itaipú.



La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para manejar el fuerte incremento del caudal del río Paraná, que ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo. La tendencia es creciente y se espera que el volumen de agua continúe elevado durante los próximos días.



La medida busca regular el paso del agua ante el aporte de las lluvias intensas en la cuenca superior y las descargas de otras centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba. La entidad mantiene un seguimiento permanente de la situación hidrológica.



Las lluvias en el Iguazú multiplicaron el caudal



Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico de Yacyretá en la Margen Derecha, explicó que las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú superaron ampliamente los valores previstos por los pronósticos hidrológicos.



Como consecuencia, el caudal de ese río pasó de 1.500 a 9.000 metros cúbicos por segundo. A ese volumen se suman los aproximadamente 19.000 m³/s aportados por la central hidroeléctrica de Itaipú, lo que explica el ingreso de unos 28.000 m³/s al embalse de Yacyretá.



El fenómeno se produce en un contexto de lluvias intensas asociadas a El Niño en sectores de la cuenca. La combinación de precipitaciones y mayores erogaciones aguas arriba elevó de manera significativa el volumen de agua que llega al sistema.



Qué explicó Yacyretá sobre la apertura de las compuertas



Ayala sostuvo que el incremento del caudal responde a un proceso natural y que las maniobras de la represa buscan reducir el impacto de la crecida aguas abajo.



“Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto”, afirmó el ingeniero.



La apertura del vertedero forma parte del manejo operativo del agua frente al aumento de los aportes. Según la explicación técnica, el objetivo es amortiguar el pico de la crecida, no generar el fenómeno que provoca la suba del río.



Seguimiento del Paraná y posibles alertas



La Entidad Binacional Yacyretá continuará monitoreando la evolución de los caudales en el tramo del río Paraná. Los equipos técnicos evaluarán los cambios en el ingreso de agua y las condiciones hidrológicas durante los próximos días.



La información recopilada permitirá emitir alertas tempranas a las autoridades y a la población de las zonas ribereñas cuando corresponda, además de coordinar medidas preventivas. La evolución del nivel del Paraná dependerá, entre otros factores, de las lluvias y de los aportes que continúen llegando desde la cuenca superior.