El 10 de noviembre inicia el juicio contra dos Policías

Viernes, 9 de octubre de 2026

Los dos efectivos son acusados de asesinar a Andrés Barttlet en Goya la madrugada del 17 de noviembre de 2024 en un operativo de "contención" donde lo atropellaron reiteradas veces y luego asfixiándolo hasta matarlo para quitarle un cuchillo.



Así lo confirmó ayer a diario época Viviana Refojos, madre de la víctima. El sargento primero Santiago Molina y el cabo Sergio Maciel son los principales acusados del crimen.



El 25 de agosto pasado, el Tribunal de Revisión de la ciudad de Mercedes había dado el ultimo revés judicial a los imputados, dejando firme la acusación realizada por el juez de Garantías de la ciudad de Goya, Francisco Antonio Arrué.



Además, el tribunal dejó firme la acusación por "torturas agravadas" promovida por la querella y el Comité contra la Tortura. Ahora, tanto Molina y Maciel enfrentan la posibilidad cierta de recibir condena a prisión perpetua por la muerte de Andrés Barttlet.