Un aluvión arrastró autos y obligó a declarar zona de catástrofe

Viernes, 9 de octubre de 2026

Las lluvias provocaron un torrente de barro en Las Condes, con seis heridos y daños en viviendas y centros de salud. Kast movilizó recursos de emergencia.



El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el estado de catástrofe en la comuna de Las Condes, en el sector este de Santiago, después de que un aluvión de agua, barro y escombros arrastrara vehículos por calles de la zona. El episodio dejó al menos seis personas heridas y provocó daños en viviendas, instalaciones sanitarias y otras infraestructuras.



La medida busca facilitar la movilización de recursos para atender la emergencia y asistir a los afectados por las intensas precipitaciones. El fenómeno generó escenas de vehículos atrapados por la corriente y un colectivo de transporte público rodeado por el agua, con pasajeros que debieron buscar resguardo dentro de la unidad y sobre el techo.



“Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, anunció Kast.



Seis heridos y daños en viviendas y centros de salud



El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, recorrió el área afectada y confirmó que entre los lesionados hay un niño de un año que sufrió una fractura.



Las corrientes de agua y barro ingresaron en inmuebles y afectaron el servicio de urgencias de una clínica, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también advirtió sobre daños en viviendas.



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, explicó que los equipos de rescate debieron intervenir en distintos puntos para asistir a personas atrapadas en vehículos y casas inundadas, además de atender a quienes quedaron aislados en establecimientos universitarios.



“Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas”, detalló.



Qué habría provocado el torrente de barro



Codina señaló que una de las hipótesis iniciales apunta a la obstrucción de dos ductos, que habría contribuido a desencadenar la acumulación y el desplazamiento repentino del agua.



El funcionario también mencionó el incendio ocurrido durante el verano pasado en un sector precordillerano. Según explicó, el fuego eliminó parte de la vegetación que ayudaba a sostener el terreno, una condición que podría haber agravado los efectos de las precipitaciones.



Las causas del episodio deberán establecerse con las evaluaciones técnicas correspondientes. La combinación de lluvias intensas, pendientes pronunciadas y terrenos afectados por incendios volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan algunos sectores ubicados al pie de la cordillera.



La emergencia se extiende a otras regiones de Chile



El temporal también afectó a otras zonas del centro del país. En San Bernardo, al sur de Santiago, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una persona fallecida durante la noche del miércoles, aunque todavía no estaba confirmado si la muerte tenía relación con las lluvias.



“Está en investigación si las causas de su fallecimiento tienen relación con el sistema frontal o por causas extras”, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.



El funcionario advirtió que la Región Metropolitana concentraba una parte importante de la preocupación oficial debido a la cantidad de precipitaciones registradas durante la noche. También alertó que todavía se esperaba más lluvia durante la jornada, con posibilidad de tormentas eléctricas antes de que las condiciones comenzaran a mejorar.



Viviendas dañadas y personas aisladas



La directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que al menos 20 viviendas presentaban daños menores y otras 11 permanecían bajo evaluación. Además, unas 30 personas quedaron temporalmente aisladas en la región de O’Higgins.



Las autoridades mantenían desplegados equipos de emergencia ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas volvieran a complicarse. Bomberos y organismos de respuesta continuaban con las tareas de asistencia, evaluación de daños y búsqueda de personas que pudieran necesitar ayuda.



El estado de catástrofe permitirá coordinar recursos para atender las consecuencias del aluvión en Las Condes. La evolución de las lluvias y los resultados de las inspecciones serán determinantes para definir nuevas medidas de protección y establecer el alcance total de los daños.