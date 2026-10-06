EE.UU. negó inmunidad a Maduro y el caso por narcoterrorismo seguirá en Nueva York

Martes, 6 de octubre de 2026

La Fiscalía rechazó el argumento de la defensa y sostuvo que Venezuela nunca pidió inmunidad para Maduro ante la Justicia estadounidense.



El Gobierno de Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que descarte el reclamo de inmunidad presentado por Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo.



La Fiscalía sostuvo que Venezuela nunca solicitó formalmente que el exmandatario recibiera protección frente al proceso penal estadounidense.



El planteo fue presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien tiene a su cargo la causa contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los fiscales señalaron que Caracas “no ha afirmado” que alguno de los dos tenga inmunidad ante los tribunales de Estados Unidos.



La diferencia con el caso de Delcy Rodríguez



La Fiscalía marcó una diferencia con la situación de Delcy Rodríguez, a quien Washington reconoce como presidenta encargada de Venezuela.



Según el documento presentado ante el tribunal, la Embajada venezolana envió el 14 de mayo una comunicación oficial para solicitar inmunidad para Rodríguez en una demanda civil radicada en Florida.



Dos meses después, Estados Unidos informó a ese tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado venezolana y que, por esa condición, le correspondía inmunidad frente a ese expediente.



Los fiscales remarcaron que no existe una solicitud equivalente de Caracas para Maduro, pese a que su defensa pretende que el tribunal estadounidense reconozca las prerrogativas vinculadas con su antigua condición presidencial.



Qué sostiene Estados Unidos sobre Maduro



Washington sostiene que dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019 y que esa posición nunca fue modificada.



En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como presidenta encargada el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro.



La Fiscalía argumentó además que los tribunales deben otorgar “absoluta deferencia” a las decisiones del Poder Ejecutivo estadounidense sobre el reconocimiento de gobiernos y jefes de Estado extranjeros.



Maduro permanece detenido en Nueva York



El conflicto judicial se desarrolla después de la captura de Maduro y Cilia Flores en Caracas, el 3 de enero, durante una operación de fuerzas estadounidenses.



Ambos fueron trasladados a Nueva York y se declararon no culpables de los cargos federales. Maduro permanece detenido en Brooklyn mientras sus abogados buscan que la Justicia desestime el proceso.



El exmandatario también se presentó ante el tribunal como “un prisionero de guerra” y sostiene que su antigua condición presidencial debería impedir que Estados Unidos avance penalmente contra él.



La Fiscalía, por su parte, solicitó que Hellerstein rechace tanto el reclamo de inmunidad como los pedidos destinados a cerrar la causa.



La audiencia que puede definir el próximo paso



La audiencia específica sobre el reclamo de inmunidad está prevista para el 17 de noviembre. El juicio, en caso de que el proceso avance, fue programado para junio de 2027.



En paralelo, Cilia Flores enfrenta una disputa por sus condiciones de detención. Sus abogados pidieron que pueda cumplir arresto domiciliario debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica.



La Fiscalía se opuso y argumentó que existe “un riesgo extremo de fuga” y que Flores representa “un peligro claro para los demás y para la comunidad”.



Maduro y Flores niegan las acusaciones de narcotráfico. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una estructura destinada a facilitar el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. La decisión de Hellerstein sobre la inmunidad será determinante para establecer si la causa puede avanzar hacia el juicio.