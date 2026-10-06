Sindicatos españoles preparan una huelga general por la crisis de vivienda

Martes, 6 de octubre de 2026

La Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras acordaron impulsar un paro de 24 horas antes de la campaña electoral, junto a organizaciones de inquilinos y vecinos.



La Unión General de Trabajadores (UGT) y (CCOO) acordaron impulsar una huelga general en España por la crisis de vivienda, con el objetivo de reclamar alquileres accesibles y salarios suficientes. La protesta se realizaría antes de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.



La convocatoria surgió luego de que las centrales sindicales aceptaran la propuesta del Sindicato de Inquilinas. La fecha todavía no fue definida y deberá ser coordinada con las organizaciones sociales que participan del reclamo.



Los sindicatos anunciaron que buscarán movilizar a los trabajadores durante un paro de 24 horas para reclamar el derecho a una vivienda accesible y remuneraciones que permitan afrontar los gastos básicos.



“Hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, expresaron UGT y CCOO en un comunicado conjunto.



La decisión se conoció después de que el Congreso de los Diputados rechazara la semana pasada los reales decretos-leyes vinculados con la vivienda. A partir de ese resultado, las centrales resolvieron incorporar sus reclamos laborales a las movilizaciones promovidas por asociaciones de inquilinos y organizaciones vecinales.





Reclamos por salarios y alquileres



La protesta también está relacionada con la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). UGT y CCOO plantean aumentos salariales de entre el 4% y el 7%, acompañados por cláusulas de revisión.



En materia habitacional, los sindicatos sostienen además un Decálogo por el Derecho a la Vivienda, que incluye un pacto social, límites a los alquileres y la creación de un parque público de viviendas protegidas y permanente.



También reclaman que la Ley por el Derecho a la Vivienda tenga una aplicación efectiva en todos los territorios.





La presión sobre empresas y gobiernos



Con la convocatoria de la huelga, UGT y CCOO pidieron a las organizaciones empresariales que destraben las negociaciones colectivas y permitan alcanzar salarios capaces de cubrir el costo de los bienes y servicios básicos.



Las centrales también apuntaron a las administraciones públicas que tienen competencias en vivienda. Les exigieron avanzar en la aplicación de las normas vigentes y adoptar medidas que permitan garantizar el acceso a una vivienda.



La fecha definitiva del paro deberá acordarse con el Sindicato de Inquilinas y las plataformas sociales que impulsan las movilizaciones. El objetivo sindical es que la protesta se concrete antes del inicio de la campaña electoral por los comicios del 29 de noviembre.