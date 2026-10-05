Una revista financiera de EE.UU advirtió que la economía argentina se debilita

Lunes, 5 de octubre de 2026

El semanario Barron’s consideró que hay oportunidades para los inversores en la deuda del país por sus elevados rendimientos y la posible continuidad del programa económico, pese al estancamiento, la inflación y el desgaste político de Milei



El presidente Javier Milei perdió impulso político a un año de intentar su reelección, pero los bonos de Argentina todavía resultan atractivos para los inversores ante la división de la oposición peronista, según destacó la prestigiosa revista financiera estadounidense Barron’s, publicada por la misma empresa editora de The Wall Street Journal.



De acuerdo con el artículo, que lleva la firma de Craig Mellow, el respaldo externo sigue siendo uno de los factores que apuntalan esa perspectiva. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos figuran entre los aliados de Milei, después de que Washington abriera una línea de crédito por USD 20.000 millones para Buenos Aires con el objetivo de fortalecer el peso antes de las elecciones legislativas del año pasado.



La publicación destaca que, sin embargo, la cotización de la deuda reflejó el deterioro de las expectativas en los últimos meses. El bono de referencia con vencimiento en 2038 cayó de 83 a 74 centavos por dólar en dos meses, mientras los rendimientos argentinos se mantuvieron entre los más altos de los mercados emergentes.



Milei, recordó la publicación, llegó al poder en diciembre de 2023 y obtuvo proyección internacional con una “terapia de choque” que contuvo una inflación cercana a la hiperinflación y duplicó las reservas de divisas del país que más veces incurrió en impagos de deuda en el mundo. Tras las elecciones legislativas de 2025, sin embargo, desaprovechó buena parte de ese capital político, resalta el artículo.



Barron’s señaló que la defensa prolongada de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a acusaciones de corrupción, paralizó reformas estructurales en materia tributaria y previsional. Bruno Binetti, investigador de Chatham House, resumió el costo político: “El escándalo de Adorni consumió demasiado oxígeno”. El funcionario dimitió a fines de junio.



La administración también dejó pasar la oportunidad de regresar a los mercados de deuda antes de la subida veraniega de los rendimientos globales. Jeff Grills, responsable de deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, advirtió: “Si no querían emitir al 9%, no saldrán ahora al mercado al 11%”.



Así, dijo la publicación estadounidense, la economía atraviesa un período de estancamiento que afecta a buena parte de los 46 millones de habitantes. La inflación anual se mantiene cerca del 30% y la pobreza volvió a crecer luego de una fuerte reducción durante los primeros dos años de gobierno.



El deterioro económico también se trasladó a la imagen presidencial. Los votantes desaprueban la gestión de Milei por 60% a 40%, de acuerdo con la encuestadora AtlasIntel.



La alternativa peronista, no obstante, llega debilitada a la elección de octubre de 2027. La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvieron a enfrentarse y propusieron políticas económicas que llevaron a Milei al poder, según describió Barron’s.



Binetti sostuvo que la dificultad del peronismo excede sus disputas internas: “Los peronistas sienten mucha nostalgia por una edad de oro que desapareció hace más de 15 años”. Esa fragmentación alimenta la expectativa de continuidad del actual programa económico.



