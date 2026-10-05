Temporal extremo en Cataluña: dos muertos, un desaparecido y lluvias récord

Lunes, 5 de octubre de 2026

El temporal dejó dos muertos, un desaparecido y cientos de rescates en Cataluña, donde se registraron lluvias históricas.



Un intenso temporal golpeó Cataluña, dejó dos personas muertas, otra desaparecida y provocó inundaciones, cortes de rutas y graves complicaciones en distintos servicios. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias torrenciales.



El fenómeno afectó a 20 comarcas y generó una situación de emergencia desde la noche del sábado. Durante las primeras horas del domingo, los equipos de rescate realizaron miles de intervenciones para asistir a personas atrapadas.



Aunque las restricciones de movilidad fueron levantadas en 18 comarcas durante la tarde, dos zonas del nordeste de la región continuaban con limitaciones debido al riesgo meteorológico y a la crecida de los ríos.





Dos muertos y un operativo de búsqueda



Las víctimas fatales fueron registradas en los municipios de Montornès del Vallès y Tordera, ambos en la provincia de Barcelona.



En Montornès del Vallès, una persona murió cuando descendió a un estacionamiento durante el temporal. En Tordera, otra falleció tras el derrumbe de un muro provocado por las condiciones meteorológicas.



Además, los Bomberos de la Generalitat y efectivos de Salvamento Marítimo buscan a un joven que desapareció en la zona de la riera de Pineda de Mar, en Barcelona.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresaron sus condolencias por las dos muertes.







Más de 2.000 intervenciones de emergencia



La dimensión del temporal quedó reflejada en el despliegue de los servicios de emergencia. Los Bomberos realizaron 2.055 intervenciones y rescataron a 205 personas que habían quedado atrapadas.



La mayoría de los operativos se concentraron en viviendas situadas en plantas bajas, vehículos y ascensores afectados por la acumulación de agua.



Las inundaciones también complicaron la atención sanitaria. Entre los establecimientos afectados estuvieron los hospitales Vall d’Hebron de Barcelona, Granollers y Blanes, que sufrieron inconvenientes derivados del temporal.







Lluvias que marcaron récords históricos



El episodio meteorológico dejó registros extraordinarios en diferentes puntos de Cataluña. En Barcelona, la estación de Can Bruixa, ubicada en el distrito de Les Corts, registró 213 litros por metro cuadrado, una cifra que no había sido alcanzada desde que existen registros en ese punto.



El mayor acumulado de la región se produjo en Vilassar de Mar, con 288 milímetros. Le siguieron Mataró, con 254 mm, y Granollers, con 248 mm.



En Granollers, además, la intensidad de las precipitaciones llegó a 68 milímetros en apenas 30 minutos, una magnitud que contribuyó a las inundaciones y a las dificultades para circular.



Las autoridades pidieron mantener la precaución



El episodio fue definido por el presidente catalán Salvador Illa como un temporal de “características tropicales” y sin “ningún antecedente” conocido en la costa catalana.



Aunque la situación comenzó a mejorar, Illa advirtió que “no hay que bajar la guardia” debido a la posibilidad de nuevas lluvias intensas en sectores del litoral y prelitoral norte.



Entre las recomendaciones oficiales se encuentra permanecer en los hogares durante los períodos de mayor riesgo y evitar acercarse a las orillas de ríos y cursos de agua.



Las autoridades continuarán monitoreando la evolución meteorológica y la situación de los ríos durante las próximas horas, mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda del desaparecido y trabajan para recuperar la normalidad en las zonas más afectadas.