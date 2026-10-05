Más de 20.000 inscriptos para recibir la visita del PAPA León XIV

Lunes, 5 de octubre de 2026

Las personas se postularon como voluntarias para la visita de León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Seleccionaran personas de 18 a 65 años voluntarios

a recibir capacitación obligatoria para este tipo de organización de gran responsabilidad.



La convocatoria para colaborar durante la visita del papa León XIV a la Argentina superó las 20.000 postulaciones en apenas 20 días. La iniciativa es organizada por la Conferencia Episcopal Argentina y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.



Pueden anotarse argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años, siempre que cumplan la edad requerida al 8 de octubre de 2026.



Una vez finalizado el período de inscripción, comenzará el proceso de selección de los postulantes y posteriormente se desarrollarán las instancias de capacitación obligatoria.



El formulario requiere información personal y de contacto, además de datos vinculados con la ocupación, disponibilidad horaria y conocimientos de inglés, italiano y portugués.



También se consulta si el postulante tiene alguna discapacidad, con el objetivo de contemplar las características y necesidades de cada persona dentro de la organización.



La inscripción es una preselección y no asegura un lugar. La asignación dependerá de las necesidades del operativo, el perfil de cada persona y su disponibilidad para cumplir las tareas requeridas.



Algunos servicios podrán exigir presencia con anticipación al desarrollo de las actividades previstas por la visita papal.



Los voluntarios que sean seleccionados deberán participar de las instancias de formación establecidas por la organización. También tendrán que respetar los protocolos y las indicaciones de los responsables de cada área.



Entre las condiciones figura el compromiso de mantener la confidencialidad sobre la información a la que puedan acceder durante su participación.



Desde la organización remarcaron que el voluntariado debe entenderse como “un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás”, basado en la responsabilidad, la humildad, la alegría y la disposición para colaborar.



También destacaron que todas las funciones tendrán importancia, incluso aquellas que no se desarrollen en los lugares centrales de las actividades.



No todos estarán cerca del Papa



La organización aclaró que ser seleccionado como voluntario no implica tener contacto directo con León XIV ni acceder a sectores privilegiados.



Una parte importante del trabajo se desarrollará en áreas de apoyo y organización, lejos de los espacios donde estará el pontífice durante sus actividades en el país.



“El sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad”, señalaron desde el Episcopado.



Además, se valorarán especialmente la flexibilidad y la capacidad de adaptación, debido a que pueden producirse modificaciones en los horarios, las funciones o los lugares asignados.



Una participación solidaria y sin remuneración



La participación es voluntaria, solidaria y gratuita. La incorporación al operativo no establece una relación laboral ni genera derecho a recibir una remuneración.



Cada persona seleccionada deberá utilizar de manera responsable la acreditación y los materiales que reciba, además de respetar la estructura organizativa y las instrucciones correspondientes.



El Episcopado también indicó que acompañará a los voluntarios durante el proceso y durante las actividades vinculadas con la visita.



“En todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio”, expresaron desde la organización.



Con el cierre de la preinscripción previsto para este lunes, comenzará una nueva etapa de selección y capacitación para definir quiénes integrarán el operativo que acompañará la visita de León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján.