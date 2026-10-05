Investigan un posible caso de peste neumónica tras la muerte de una técnica en Rusia

Lunes, 5 de octubre de 2026

Una técnica de laboratorio murió en Siberia y casi 200 contactos son vigilados mientras analizan un posible contagio con Yersinia pestis.



Cinco hospitales de la región rusa de Irkutsk, en Siberia, permanecen bajo cuarentena luego de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años que podría haber contraído peste neumónica, una de las formas más graves de la enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis.



Alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con la mujer fueron identificadas y quedaron bajo vigilancia médica. Las autoridades realizan controles y análisis para determinar si existe riesgo de transmisión y, principalmente, si el fallecimiento estuvo realmente relacionado con la peste.



La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, empleada del Instituto Antiplaga de Irkutsk, un establecimiento especializado en el estudio y manipulación de agentes infecciosos de alta peligrosidad.



Cinco hospitales quedaron bajo restricciones



Las medidas sanitarias alcanzaron a los hospitales clínicos de Irkutsk número 1, 3 y 10, al Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y a otro centro médico de la zona.



Las restricciones fueron establecidas por un período aproximado de tres semanas, mientras se controla a las personas que pudieron haber tenido contacto con la trabajadora fallecida.



Hasta el momento, las autoridades indicaron que no fueron detectados nuevos casos entre los empleados del Instituto Antiplaga. Los contactos identificados permanecen bajo seguimiento y son sometidos a controles de laboratorio.



También impusieron el uso de mascarillas



La situación provocó medidas preventivas fuera de los centros de salud. Una planta de aluminio de Shelekhov, localidad donde funciona el instituto, estableció el uso obligatorio de mascarillas para sus trabajadores.



La empresa también solicitó que cualquier empleado que presente síntomas consulte rápidamente a un servicio médico.



Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a un posible incidente ocurrido dentro del laboratorio. De acuerdo con esa versión, Shipilova habría roto accidentalmente un tubo que contenía material con Yersinia pestis mientras manipulaba muestras.



Sin embargo, las autoridades no confirmaron que ese accidente haya ocurrido ni que esa haya sido la vía de exposición de la mujer.



Las autoridades todavía no confirmaron la peste



La incertidumbre aumentó luego de que Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia, afirmara inicialmente que la trabajadora había muerto por peste. Posteriormente, modificó su publicación e incorporó el término “posiblemente”.



El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, tampoco confirmó el diagnóstico. Al referirse al fallecimiento, señaló que la mujer había padecido una “neumonía de origen desconocido”.



“Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor”, afirmó Kobzev, en referencia al organismo federal encargado de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.



El funcionario agregó que las muestras obtenidas de la paciente no habían revelado microorganismos relacionados con su actividad profesional y aseguró que durante los diez días previos no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los trabajadores del instituto.



Qué es la peste neumónica



La peste neumónica afecta directamente al sistema respiratorio y constituye una de las formas clínicas más graves de la infección provocada por Yersinia pestis.



A diferencia de la peste bubónica, que suele comenzar con una afectación de los ganglios linfáticos, la variante neumónica compromete los pulmones y puede generar una insuficiencia respiratoria severa.



La transmisión entre personas puede producirse mediante secreciones respiratorias, por lo que la identificación y el seguimiento de los contactos constituyen una parte central de las medidas de prevención.



La enfermedad puede ser tratada con antibióticos, especialmente cuando la atención médica comienza de manera temprana. Sin tratamiento oportuno, la evolución puede ser rápida y potencialmente mortal.





La investigación continúa en Siberia



Por ahora, el principal objetivo de las autoridades rusas es establecer si Daria Shipilova murió realmente a causa de Yersinia pestis y, en caso de confirmarse, determinar cómo pudo haberse producido la exposición.



Mientras continúan los análisis, las casi 200 personas identificadas como contactos permanecen bajo vigilancia y los cinco hospitales afectados mantienen las restricciones sanitarias previstas.

