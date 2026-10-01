"Celebrar la Fiesta de la Palometa es potenciar la identidad de los Sancosmeños"

Jueves, 1 de octubre de 2026

La Intendente, lanza la Primer Edición Provincial de esta actividad tradicional. El evento, otorga valor a un recurso característico de la zona. Buscan aprovechar la carne de palometa y darle un uso culinario, que inició con la gestión de su madre.



Por: GL



Con un concurso gastronómico a cargo de instituciones educativas, espectáculos musicales y el lanzamiento de la pesca, el municipio busca potenciar el turismo y la cultura este sábado en el predio de la terminal.



San Cosme se alista para vivir un evento sin precedentes con la realización de la primera edición provincial de la Fiesta de la Palometa. La propuesta, impulsada por la gestión municipal encabezada por la intendente Verónica Maciel, tiene como objetivo poner en valor un recurso característico de la zona, fortalecer la participación comunitaria y dinamizar la economía a través de la gastronomía y la identidad local.



La cita será este sábado a partir de las 20 horas en el predio de la terminal. La agenda combinará números musicales y propuestas artísticas, destacándose el protagonismo de las instituciones educativas de la comunidad, las cuales estarán a cargo de la elaboración de los platos en el marco de un esperado concurso gastronómico.



La iniciativa hunde sus raíces en la historia reciente del municipio. Maciel recordó que la idea de aprovechar la carne de palometa y darle un uso culinario comenzó a gestarse durante la gestión de su madre. Aquella visión inicial se consolidó con el tiempo hasta alcanzar, en esta oportunidad, rango provincial.



Concurso gastronómico: Habrá una amplia variedad de platos elaborados a base de palometa para compartir y evaluar.



Homenaje cultural: La agenda continuará celebrando la identidad local con un reconocimiento especial a los Hermanos Barrios.



Pesca y lanzamiento: Las actividades previas incluirán el lanzamiento oficial de la pesca de la palometa.



Las inscripciones para formar parte de las actividades ya se encuentran abiertas a través de las redes y cuentas oficiales de la Municipalidad de San Cosme. Asimismo, los interesados podrán anotarse de manera presencial el mismo sábado a partir de las 8 horas en el Complejo Totora.



Desde el ejecutivo comunal destacaron el fuerte acompañamiento de los vecinos y remarcaron que el objetivo central es que la celebración trascienda la jornada y se consolide de forma permanente dentro del calendario cultural y turístico de la provincia.San Cosme se prepara para una celebración inédita con identidad local

