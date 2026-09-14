Corrientes advierte que hará valer sus derechos en la licitación del Corredor Belgrano

Lunes, 14 de septiembre de 2026

En diálogo con la prensa, Ortega detalló que, en paralelo a los plazos marcados por la medida cautelar presentada en la Justicia, el Ejecutivo provincial decidió priorizar una instancia de diálogo político. Confirmó que suspendió una audiencia.



El fiscal de Estado de Corrientes, Dr. Horacio Ortega, ratificó que la Provincia mantendrá firme su reclamo por el Corredor Belgrano y advirtió que ya fueron notificados todos los oferentes que participan del actual proceso de licitación sobre la existencia de la disputa en sede judicial.



En este sentido, confirmó que una de las audiencias previstas fue suspendida a la espera de avanzar en conversaciones directas con el ministro del Interior, Diego Santilli.



El eje central del planteo correntino radica en la exigencia de que el Estado nacional reconozca y absorba los costos operativos y de mantenimiento de la traza, un gasto que inicialmente no había sido previsto y que recarga las cuentas locales. “Lo que solicitamos es que se absorba ese costo que, en principio, no estaba contemplado”, sintetizó el funcionario, al tiempo que aseguró que la Provincia estará alerta para ejercer sus derechos apenas se concrete la adjudicación de la obra.