Prohíben la pesca de dorados para proteger a un cardúmen Jueves, 10 de septiembre de 2026 Una concentración inusual de dorados llevó a suspender la pesca comercial, deportiva y de subsistencia en un sector del río Paraná. Rige en los kilómetros 1109 y 1150.

La medida comenzó a regir ayer a las 18 y alcanza el tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150 del Río Paraná, donde fue detectada una concentración excepcional de dorados.



La Dirección de Recursos Naturales provincial dispuso una veda extraordinaria ante el incremento de la presión pesquera sobre los ejemplares reunidos en ese sector.



La prohibición alcanza a todas las modalidades de pesca, tanto comercial como deportiva y de subsistencia. El objetivo es reducir la vulnerabilidad del cardumen y preservar el recurso ictícola.



La disposición establece que la restricción permanecerá vigente hasta que otro acto administrativo determine su levantamiento, luego de que el organismo cuente con información suficiente y los dictámenes de sus áreas técnicas.



Uno de los puntos centrales de la medida es que la protección no quedará limitada de manera estricta a los kilómetros establecidos inicialmente.



Si los dorados se desplazan fuera del tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150, la veda seguirá al cardumen, de acuerdo con lo establecido por la Dirección de Recursos Naturales.



Quienes incumplan la prohibición se exponen a una multa equivalente al valor de 500 litros de combustible súper. De acuerdo con la estimación difundida en la información original, la sanción podría alcanzar los $1.050.000.



Además de la multa económica, las personas sancionadas quedarán inhabilitadas durante un período no menor a seis meses para desarrollar actividades vinculadas con los recursos naturales de la provincia.



La autoridad provincial solicitó a los pescadores y demás usuarios del recurso que informen posibles incumplimientos y pidió colaboración a las fuerzas de seguridad, asociaciones de pescadores y municipios.



La Dirección de Recursos Naturales también comunicará la decisión a la Comisión de Manejo de las Pesquerías (Comapel).



El objetivo es que las jurisdicciones que participan de ese organismo puedan evaluar medidas similares y acompañar la protección del cardumen frente a la concentración excepcional de ejemplares registrada en la cuenca superior del Paraná.



La vigencia de la veda quedará sujeta a la evolución del cardumen y a los informes técnicos que permitan determinar cuándo estarán dadas las condiciones para levantar la restricción.







RIO PARANÁ Prohíben la pesca de dorados para proteger a un cardúmen

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