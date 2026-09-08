Polémica por la liberación de los motochorros que herieron a un menor de edad

Martes, 8 de septiembre de 2026

La Policía detuvo a dos sujetos que tendrían serios antecedentes. Horas después, la fiscal Sonia Meza dispuso su inmediata liberación ya que no habría una orden judicial. Tanta facilidad le da la justicia a la vida del delincuente. Y los Legisladores que no laburan mejorando la Ley en defensa del ciudadano y en contra de los delincuentes.



Tras el violento ataque de dos motochorros a un adolescente de 16 años en la esquina de Elías Abad y Las Heras, se produjo la detención de dos hombres de 26 y 28 años, secuestrándose una moto y un arma blanca presuntamente utilizada en el hecho.



La detención de los dos sospechosos se habría dado sin contar con una orden judicial lo que provocó la rápida liberación de los mencionados.



Uno de ellos habría estado detenido hasta el 31 de agosto pasado.



Desde la Justicia se aclaró que no se descarta la participación de ambos en el ataque, pero advirtieron sobre serias irregularidades en el procedimiento.