Cuatro niños asesinados por perros de raza, una internada y siete casos recientes Martes, 8 de septiembre de 2026 La nena de 4 años atacada por el perro de su familia en Villa Dolores permanece estable en el Hospital de Niños. La seguidilla de casos vuelve a poner en discusión la tenencia responsable y los controles sobre perros potencialmente peligrosos.

Un nuevo ataque de perros volvió a encender la alarma en Córdoba.



La nena de 4 años atacada por el animal de su familia en Villa Dolores permanece internada en el Hospital de Niños de la capital. Según el último parte, está en sala común, estable y con evolución favorable.



La niña había sido atendida inicialmente en el Hospital Regional de Villa Dolores y luego trasladada a Córdoba por la gravedad de las heridas, principalmente en el rostro. El ataque ocurrió el pasado jueves 3 de septiembre: jornada previa en la que dos niños de 2 años murieron en ataques de perros, uno en barrio Cabildo y otro en Alta Gracia.



Pero no fue un hecho aislado. En las últimas semanas, Córdoba acumuló distintos episodios graves.



Uno por uno, los casos

1. Villa Dolores: una nena de 4 años permanece internada

La menor fue atacada por el perro de su familia dentro de una vivienda. Sufrió heridas graves y fue trasladada desde Villa Dolores al Hospital de Niños de Córdoba. Actualmente permanece estable y con evolución favorable.



2. Barrio Cabildo: murió una nena de 2 años

El 4 de septiembre, una nena fue atacada por dos dogos en la vivienda de un familiar. Los animales pertenecían a su tío. La pequeña sufrió heridas gravísimas y falleció en el Hospital de Niños.



3. Alta Gracia: murió un nene de 2 años

Horas después, otro niño de 2 años murió tras ser atacado por un pitbull en una vivienda de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia. Fue trasladado al Hospital Arturo Illia, pero los médicos no pudieron reanimarlo. El propietario del perro quedó detenido.



4. Villa Caeiro: Mateo, un nene de 2 años sigue en recuperación

El 11 de agosto, un niño fue atacado por un dogo en una vivienda de Villa Caeiro, Santa María de Punilla. Sufrió lesiones en el rostro y en el ojo izquierdo, fue operado y permaneció internado en el Hospital de Niños. Su evolución fue informada como estable.



5. Barrio Suárez: murió Salvador, de 3 años

El 9 de agosto, Salvador, de 3 años, fue atacado por un pitbull en barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba. El niño sufrió graves heridas y murió poco después. Por el caso, dos personas fueron imputadas por homicidio culposo.



6. Barrio Remedios de Escalada: un nene recibió 65 puntos

El 19 de agosto, un nene de 3 años fue atacado por un perro mestizo con características de pitbull que pertenecía a su familia. Sufrió graves heridas en el rostro y recibió 65 puntos de sutura tras una cirugía reconstructiva.



7. Cosquín: murió una niña de 4 años

El hecho ocurrió el 13 de mayo en un barrio ubicado frente a las instalaciones del cementerio en el valle de Punilla. Los médicos constataron el fallecimiento de la niña en el lugar.



La seguidilla de casos vuelve a poner en el centro de la discusión la tenencia responsable y los controles sobre perros potencialmente peligrosos.



Tras los dos casos fatales del 4 de septiembre, Córdoba ya contabiliza 11 episodios graves por ataques de perros durante 2026.



FALTA DE LEGISLACIÓN Y PROHIBICIÓN DE RAZAS PELIGROSAS Cuatro niños asesinados por perros de raza, una internada y siete casos recientes

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