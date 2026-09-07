Un incendio forestal destruyó 54 hectáreas de eucaliptos por la sequía y la acción humana

Lunes, 7 de septiembre de 2026

Un voraz incendio forestal arrasó con 54 hectáreas de una plantación de eucaliptos situada a ocho kilómetros de San Miguel, tras desatarse cerca del mediodía y requerir un operativo de cinco horas para su extinción total.





El Oficial Inspector Héctor Fabián López Tosolini, jefe del Cuerpo de Bomberos local, detalló a Cadena de Radios que las tareas se extendieron hasta las 17. En el lugar trabajaron de forma conjunta unos 15 efectivos de bomberos con el respaldo operativo de la Policía de Corrientes.



Sequía extrema: La falta de precipitaciones dejó pastizales altos y completamente secos, propiciando el avance veloz de las llamas.



Cercanía urbana: Múltiples salidas previas en zonas de colonias exigieron un esfuerzo adicional debido al riesgo latente para las viviendas lindantes.



El jefe de Bomberos descartó de plano cualquier hipótesis vinculada a causas naturales y enfatizó que el fuego fue provocado por la intervención humana. Asimismo, advirtió sobre la peligrosidad de realizar quemas clandestinas, aunque destacó que la aplicación de multas recientes generó un leve cambio de conciencia en parte de la ciudadanía.



Desde la institución reiteraron la prohibición absoluta de encender fuego sin autorización y solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención ante el crítico escenario ambiental que atraviesa la región.



R: Gladis Lencina