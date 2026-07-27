Familias rurales migran a la ciudad: Escuelas cerradas en el campo y colapsadas en zonas urbanas

Lunes, 27 de julio de 2026

El subsecretario Emilio Breard confirmó que las instituciones retomaron las actividades con normalidad tras un intenso plan de mantenimiento. Detalló el avance de los edificios inclusivos en el interior, la nueva escuela del barrio Ponce.

El subsecretario de Infraestructura Escolar de Corrientes, Emilio Breard, confirmó que tras el receso invernal todas las instituciones educativas de la provincia pudieron retomar las clases con normalidad, luego del intenso trabajo realizado durante las vacaciones.



El funcionario explicó que el Gobierno provincial ejecutó alrededor de 900 obras de mantenimiento y refacción para garantizar el inicio del segundo semestre, aunque reconoció que algunas escuelas sufrieron daños de último momento por las tormentas registradas durante el receso.



"Se logró el objetivo de reiniciar las clases en todos los establecimientos. Ahora estamos atendiendo algunos problemas emergentes que dejaron los rayos y las tormentas, principalmente en instalaciones eléctricas", señaló.



Breard indicó que el caso más complejo se registró en Acabí Poí, Gobernador Virasoro, donde la caída de un rayo afectó seriamente el sistema eléctrico del edificio escolar, obligando a rehacer gran parte de la instalación.



En materia de infraestructura, el subsecretario destacó que actualmente se encuentran en la etapa final las nuevas escuelas especiales de Santa Lucía y San Cosme, edificios diseñados con criterios de accesibilidad e inclusión.



R: GL



"Son obras nuevas que garantizan la inclusión y la movilidad. La idea es entregarlas lo antes posible, aunque la inauguración dependerá de la agenda del gobernador", explicó.



Además, adelantó que durante la primera quincena de agosto arribará el mobiliario para esos establecimientos.



También informó que continúan obras en Yofre, Guaviraví, Tapebicuá y Juan Pujol, donde recientemente finalizó un jardín de infantes y se ejecutan trabajos en otro establecimiento educativo.



Nación aún no envió fondos para obras escolares

Breard aseguró que durante 2026 no se recibieron remesas del Gobierno nacional correspondientes a convenios ya firmados, por lo que la Provincia continúa financiando las obras con recursos propios.



"Hay un presupuesto nacional vigente, pero hasta que Nación no habilite esos fondos no podemos avanzar con algunos contratos ya firmados. Confiamos en el diálogo que lleva adelante el gobernador para destrabar esos recursos", manifestó.



Agregó que, debido a esta situación, algunos procesos de obra debieron ser reprogramados y podrían extenderse aproximadamente un mes más.

La Escuela del barrio Ponce estaría lista después de septiembre

Uno de los proyectos prioritarios es la construcción de la escuela primaria del barrio Ponce, en la ciudad de Corrientes, una obra largamente esperada por los vecinos de un sector donde residen unas 7.000 familias.

"Creemos que después de septiembre estaremos terminando la obra completa, con su mobiliario incluido", indicó.



Mientras tanto, los alumnos de nivel primario continúan asistiendo a clases en aulas pertenecientes al nivel secundario.



El funcionario recordó que la ejecución de esta obra también se vio afectada por la interrupción del envío de recursos nacionales desde 2023.





Breard señaló además que los nuevos edificios escolares incorporan criterios de accesibilidad universal, con espacios más amplios, eliminación de desniveles y señalización especial para estudiantes con discapacidad visual.



Finalmente, sostuvo que uno de los desafíos para los próximos años será fortalecer las escuelas técnicas, adecuando la formación profesional a la demanda de mano de obra calificada que requieren las nuevas empresas que se radican en Corrientes.



"Estamos viviendo una realidad marcada por el traslado de muchas familias desde las zonas rurales hacia las ciudades. Eso nos obliga a fortalecer la infraestructura de las escuelas urbanas", afirmó.

Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial mantiene una relación de diálogo permanente con los gremios docentes y aseguró que "siempre existe la predisposición para responder a sus demandas".

