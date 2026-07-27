Juan Pujol avanza con el puente sobre el arroyo Naranjito y aumenta el 10% del sueldo

Lunes, 27 de julio de 2026

El intendente Raúl Dalprá confirmó que la obra vial se encuentra en su etapa final y apunta a inaugurarla en agosto. Anunció una suba salarial para los empleados comunales. Celebró la alta participación en la primera colonia de vacciones local.



El intendente de Juan Pujol, Raúl Dalpra, confirmó en diálogo con Cadena de Radios que avanzan a buen ritmo las obras del puente sobre el arroyo Naranjito, una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la zona. Además, anunció un aumento salarial del 10% para los empleados municipales y destacó el éxito de la primera colonia de vacaciones organizada por la comuna.



Señaló que lo más destacado de la gestión es la construcción del Puente Naranjito en tiempo récord. A solo dos meses y cinco días de iniciar los trabajos con colocación de tubos, se completó el hormigonado de la platea (40 metros cúbicos con 35 centímetros de espesor). Solo restan las barandas y los 28 días de fraguado para habilitar el paso.



Indicó que la inversión se realizó con recursos propios. La infraestructura se ejecutó íntegramente con fondos municipales y mano de obra local especializada, cumpliendo una promesa de campaña clave para la producción citrícola del sector oeste y la conexión con Mocoretá.



Por otra parte, comentó que realizará un aumento salarial del 10%. Beneficiará a toda la planta municipal y se abonará con los sueldos del 30 de este mes, gracias a cuentas equilibradas.



Finalmente, desarrolló un balance vacacional al cual consideró que fue exitoso. Entre 80 y 100 niños participaron de la primera colonia de vacaciones de la comuna, una experiencia basada en la colaboración voluntaria de los vecinos que se repetirá en futuros recesos.