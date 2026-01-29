Se reprogramó la visita de Santilli a Corrientes

Jueves, 29 de enero de 2026

El ministro del Interior postergó su arribo a Corrientes, previsto para esta semana, en medio de negociaciones clave por la reforma laboral.



La llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, a la ciudad de Corrientes fue reprogramada y no se concretará en los próximos días, como estaba previsto inicialmente. La visita había sido confirmada por el gobernador Juan Pablo Valdés para el cierre de la semana, pero finalmente no se realizará.



Desde el Gobierno provincial indicaron que la agenda oficial, que se esperaba dar a conocer este miércoles, no fue difundida debido a la postergación del viaje. La decisión se comunicó desde Casa de Gobierno, aunque no se precisaron nuevas fechas.



Una agenda ligada a la reforma laboral



El principal eje del viaje de Santilli a Corrientes es la búsqueda de consensos políticos en torno a la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El funcionario mantiene una agenda activa con gobernadores y legisladores en el marco del debate que se desarrolla durante las sesiones extraordinarias del Congreso.



En ese contexto, Corrientes es considerada un distrito estratégico por el peso político de sus representantes, especialmente en el Senado, donde el oficialismo necesita apoyos para avanzar con la iniciativa.



Los planteos de Corrientes a la Nación



Antes de conocerse la postergación, el gobernador Valdés había adelantado que la reunión incluiría reclamos vinculados al sector industrial, dificultades de financiamiento y la necesidad de coordinar un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno nacional para 2026.



El mandatario también había detallado los montos que la Nación adeuda a la provincia: más de 200 mil millones de pesos por la caja previsional, 50 mil millones correspondientes al consenso fiscal y un reclamo judicial por 30 mil millones en concepto de regalías.



Lo que viene



Si bien la visita fue reprogramada, en el Gobierno provincial esperan que el encuentro se concrete en las próximas semanas, en un escenario marcado por negociaciones clave entre la Nación y las provincias para definir el rumbo de la reforma laboral y otros temas fiscales pendientes.