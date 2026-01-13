Valdés y rurales de Corrientes accionan contra el abigeato

Martes, 13 de enero de 2026

El gobernador se reunió en La Cruz con la Asociación de Sociedades Rurales para coordinar acciones sobre seguridad rural y producción ganadera.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó una reunión de trabajo en la ciudad de La Cruz con autoridades de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), donde se definió una agenda común centrada en el combate al abigeato y en la mejora de los sistemas productivos ganaderos, dos ejes considerados estratégicos para la economía provincial.



El encuentro se realizó en la sede de la Sociedad Rural de La Cruz y se inscribió en una serie de instancias de diálogo que el Gobierno provincial viene impulsando con el sector agropecuario. Participaron los ministros de Seguridad, Adán Gaya, y de Producción, Claudio Anselmo, además de autoridades de la Policía de Corrientes y el intendente local, Luis Calomarde. Por parte de la ASRC asistió su presidente, Carlos Roldán, junto a representantes del sector ganadero de la región.



El abigeato es una problemática persistente en el norte argentino, con impacto directo sobre pequeños y medianos productores, en un contexto de presión sobre los costos y de necesidad de sostener niveles de inversión en el campo.



Según lo abordado en la reunión, la articulación entre el Estado provincial, las fuerzas de seguridad y las entidades rurales apunta a mejorar los mecanismos de prevención, control y respuesta ante el delito rural. Al mismo tiempo, se discutieron aspectos productivos vinculados a la eficiencia de los sistemas ganaderos, con foco en la competitividad y la sostenibilidad del sector.



La ganadería es una de las principales actividades económicas de Corrientes, con miles de productores distribuidos en el territorio provincial, por lo que cualquier mejora en seguridad y productividad tiene efectos directos sobre el empleo, las exportaciones y la recaudación.



Del encuentro surgió el compromiso de avanzar en mesas técnicas de trabajo y en acciones coordinadas que permitan traducir el diálogo en medidas concretas. Entre los próximos pasos se prevé profundizar la cooperación operativa contra el abigeato y evaluar herramientas de apoyo productivo. La continuidad de este esquema de trabajo será clave para medir su impacto real en la reducción del delito rural y en el desempeño del sector ganadero correntino.



