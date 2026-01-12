Inicia el pago del plus a empleados municipales

Lunes, 12 de enero de 2026

El adicional alcanza a trabajadores de distintas modalidades y se abonará de manera escalonada. El cronograma se extenderá hasta el viernes y contempla diferentes modalidades de cobro.



Este miércoles 14 inicia el pago del primer plus del mes para los trabajadores municipales, que incluye a personal de planta permanente, contratados y agentes Neike, según informó el municipio. El cronograma se desarrollará hasta el viernes 16 y contempla tanto a empleados bancarizados como no bancarizados, con lugares y modalidades de cobro diferenciadas.



Los trabajadores de planta, contratados y agentes Neike que se encuentran bancarizados tendrán acreditado el adicional en sus cuentas bancarias este miércoles 14, pudiendo retirar el dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.



En el caso de los agentes Neike no bancarizados, deberán presentarse en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. La atención se realiza de lunes a viernes, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



Para este grupo, el cronograma establece que el miércoles 14 cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0, 1 y 2; el jueves 15 será el turno de los documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el viernes 16 podrán hacerlo aquellos cuyos DNI concluyan en 7, 8 y 9.



Asimismo, los agentes Neike bancarizados que no cuenten con tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, sucursal ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, respetando el mismo esquema de terminación de DNI.