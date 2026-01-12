Inicia el pago del Plus Unificado de enero para activos y jubilados

Lunes, 12 de enero de 2026

El cronograma comienza hoy por terminación de DNI. Alcanza a trabajadores provinciales y jubilados, con fondos ya disponibles en cajeros.



Corresponde al mes de enero para trabajadores provinciales activos y jubilados, bajo un cronograma escalonado por terminación de DNI que se extenderá hasta el viernes 16. El esquema busca ordenar la acreditación de haberes y garantizar el acceso progresivo a los fondos en todo el territorio provincial.



El Plus Unificado se consolidó en los últimos años como un componente central de la política salarial provincial, al integrar distintos adicionales en un solo concepto mensual. En un contexto de inflación persistente y presión sobre los ingresos, el pago adquiere relevancia para el poder adquisitivo de empleados públicos y pasivos, especialmente al inicio del año, cuando se concentran gastos estacionales.



El calendario escalonado responde a criterios administrativos y operativos, habituales en la provincia, para evitar la saturación del sistema financiero y asegurar una distribución ordenada en bancos y cajeros automáticos.



El esquema beneficia a miles de agentes provinciales y jubilados que dependen de este ingreso complementario para cubrir gastos corrientes. Según informaron fuentes oficiales, el dinero correspondiente a los DNI terminados en 0 y 1 estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado 10 de enero, lo que adelanta el acceso efectivo para ese grupo.



El cronograma detallado establece:



Lunes 12: 0 y 1 (ya lo tuvieron habilitado el sábado)

Martes 13: 2 y 3

Miércoles 14: 4 y 5

Jueves 15: 6 y 7

Viernes 16: 8 y 9

La previsibilidad del calendario permite a los beneficiarios planificar consumos y compromisos financieros.



Concluido el pago del Plus Unificado, la atención se desplazará hacia los próximos vencimientos salariales. En un escenario económico desafiante, la continuidad y el alcance de estos adicionales seguirán siendo un punto clave en la agenda entre el Gobierno provincial y los sectores alcanzados.