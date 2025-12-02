Remiseros aplicaron nueva suba al primer kilómetro en $2.500

Martes, 2 de diciembre de 2025

Desde hoy rige en Corrientes una nueva actualización en las tarifas de remises, con un valor inicial de $2.500 para el primer kilómetro. La medida fue acordada entre las agencias del sector, aunque su implementación no será simultánea en la ciudad.

Las agencias aplican un incremento progresivo por el alza de costos. El sector advierte caída de viajes y mayor competencia.



Según explicó Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros, la suba responde al incremento sostenido de los insumos en los últimos meses. Solo el combustible, señaló, acumuló entre un 23% y un 27% de aumento en el semestre, lo que presionó aún más sobre la rentabilidad del servicio.



Castillo advirtió que el actual contexto de inflación y recesión dificulta sostener los ingresos diarios. A pesar de que la normativa municipal habilita cobrar un valor equivalente a dos litros de nafta para el primer kilómetro, sostuvo que aplicar ese tope hoy resultaría inviable para una demanda que permanece retraída.



El rubro también enfrenta un problema creciente: la caída del número de viajes. Mientras que históricamente se requerían alrededor de 30 traslados por día para alcanzar un ingreso rentable, muchos choferes están muy por debajo de ese promedio, aunque los recorridos largos ayudan a equilibrar las cuentas.



A estas dificultades se suma la competencia de las aplicaciones de transporte. Castillo remarcó que estas plataformas precarizaron el servicio y que, hasta que el panorama económico no mejore, el sector ve lejana cualquier posibilidad de recuperación plena.



