Diciembre arranca con aumentos en el precio de los combustibles
Lunes, 1 de diciembre de 2025
Se trata de un aumento que comenzó a regir desde este el lunes 1 de diciembre, según lo dispuesto en el decreto 840, publicado el viernes en el Boletín Oficial. En Corrientes, la petrolera Shell quedó con valores superiores a los dos mil pesos en algunos combustibles.
En tanto, la empresa YPF, esquedó con los siguientes valores:
Infinia $1904
Súper $1719
Diésel 500 $1755
Infinia Diésel $1917
El valor de las naftas de Puma quedó de la siguiente manera:
Súper $1719
Premium $1961
Diesel $1755
Diesel Premium $1975
La suba llega en un contexto donde los combustibles vienen registrando incrementos frecuentes, y donde las petroleras suelen trasladar rápidamente cada variación impositiva al valor final en surtidores.
Un ajuste desdoblado que vuelve a postergarse
La Secretaría de Energía explicó que el desdoblamiento busca "estimular el crecimiento económico en un sendero fiscal sostenible", razón por la cual se decidió aplicar solo una parte del incremento previsto y dejar el resto para más adelante.
El Gobierno volvió así a postergar parte del ajuste pendiente, una práctica que sostiene desde 2024 para moderar el impacto inflacionario. En noviembre ya se había aplicado otra suba parcial que también respondía a actualizaciones trabadas desde hace tiempo.
Si no hay una nueva postergación, el 1° de enero de 2026 entrará en vigencia el aumento completo que aún falta aplicar. Ese ajuste incluye:
-Montos pendientes de actualización del año 2024
-Actualización correspondiente al primer y segundo trimestre de 2025
Más de diez actualizaciones en un año
Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló más de diez veces los incrementos impositivos sobre los combustibles, una política que busca equilibrar la necesidad de recomponer ingresos fiscales sin provocar saltos abruptos en los precios.
El nuevo tramo del ICL y el IDC se suma así a una cadena de ajustes graduales que, aunque fragmentados, continúan presionando sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores.
Con esta nueva suba, el precio final en las estaciones de servicio volverá a actualizarse en las próximas horas, a la espera del traslado que definan las petroleras.
