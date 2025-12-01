Diciembre arranca con aumentos en el precio de los combustibles

Lunes, 1 de diciembre de 2025

El aumento comenzó a regir el lunes 1° de diciembre, según lo dispuesto en el decreto 840, publicado el viernes en el Boletín Oficial. En Corrientes, Shell registra la nafta Súper a 1777, la Power $2041 y la V-Power a $2046.





Se trata de un aumento que comenzó a regir desde este el lunes 1 de diciembre, según lo dispuesto en el decreto 840, publicado el viernes en el Boletín Oficial. En Corrientes, la petrolera Shell quedó con valores superiores a los dos mil pesos en algunos combustibles.



En tanto, la empresa YPF, esquedó con los siguientes valores:



Infinia $1904



Súper $1719



Diésel 500 $1755



Infinia Diésel $1917



El valor de las naftas de Puma quedó de la siguiente manera:



Súper $1719



Premium $1961



Diesel $1755



Diesel Premium $1975



La suba llega en un contexto donde los combustibles vienen registrando incrementos frecuentes, y donde las petroleras suelen trasladar rápidamente cada variación impositiva al valor final en surtidores.



Un ajuste desdoblado que vuelve a postergarse

La Secretaría de Energía explicó que el desdoblamiento busca "estimular el crecimiento económico en un sendero fiscal sostenible", razón por la cual se decidió aplicar solo una parte del incremento previsto y dejar el resto para más adelante.



El Gobierno volvió así a postergar parte del ajuste pendiente, una práctica que sostiene desde 2024 para moderar el impacto inflacionario. En noviembre ya se había aplicado otra suba parcial que también respondía a actualizaciones trabadas desde hace tiempo.



Si no hay una nueva postergación, el 1° de enero de 2026 entrará en vigencia el aumento completo que aún falta aplicar. Ese ajuste incluye:



-Montos pendientes de actualización del año 2024



-Actualización correspondiente al primer y segundo trimestre de 2025



Más de diez actualizaciones en un año

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló más de diez veces los incrementos impositivos sobre los combustibles, una política que busca equilibrar la necesidad de recomponer ingresos fiscales sin provocar saltos abruptos en los precios.



El nuevo tramo del ICL y el IDC se suma así a una cadena de ajustes graduales que, aunque fragmentados, continúan presionando sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores.



Con esta nueva suba, el precio final en las estaciones de servicio volverá a actualizarse en las próximas horas, a la espera del traslado que definan las petroleras.