La justicia declaró nulo el veto de Milei a la ley de discapacidad

Lunes, 18 de agosto de 2025

El Juzgado Federal de Campana aseguró que el acceso a la salud de niños con discapacidad "debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias".



En el fallo, al que tuvo acceso, el juez aseguró que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias".



Los afectados por la medida "son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial", destacó la sentencia.



En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.