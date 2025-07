Valdés otorgó microcréditos a emprendedores

Miércoles, 30 de julio de 2025

Las acciones, articuladas por el Gobierno junto al Banco de Corrientes, incluyen la refinanciación de deudas con tarjetas de crédito y el aumento de sus límites, alcanzando a más de 150 mil beneficiarios.



En un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés este miércoles en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, la Provincia concretó la entrega de microcréditos a 65 emprendedores correntinos y anunció un paquete de medidas destinado a fortalecer el consumo interno y aliviar el peso financiero de miles de familias.



Durante la ceremonia, Valdés remarcó el rol estratégico del Banco de Corrientes como "instrumento de desarrollo", subrayando su capacidad para brindar respaldo en contextos económicos desafiantes. A su lado, la presidente de la entidad bancaria, Laura Sprovieri, detalló los alcances de las nuevas políticas implementadas a partir de un pedido directo del mandatario provincial.



Refinanciación y más crédito para 150 mil usuarios

El paquete financiero incluye dos medidas principales. La primera es la consolidación de deudas de tarjetas de crédito para empleados públicos y privados que perciben sus haberes en el Banco de Corrientes. Este plan contempla una refinanciación a 15 meses, con tres meses de gracia, una tasa mensual del 2% y sin intereses durante el período inicial. Según Sprovieri, la iniciativa alcanzará a unas 80 mil personas e implicará una inyección de aproximadamente $60 mil millones.



La segunda medida es la ampliación del 25% en los límites de crédito, destinada a trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial, con un límite actual no superior a los $6.400.000. Esta política beneficiará a otros 100 mil usuarios, con un impacto económico estimado en $25 mil millones.



"Estas acciones están orientadas a mejorar la capacidad financiera de las familias y a fortalecer el circuito económico de la provincia", afirmó la titular del banco, quien confirmó que ambas medidas comenzarán a implementarse en las próximas semanas.



Apoyo firme al ecosistema emprendedor

En el marco del mismo acto, se realizó la segunda entrega de microcréditos a través de la Fundación para el Desarrollo de Corrientes (FUDECOR). Los préstamos, de hasta $3.000.000, se distribuyen en cuatro líneas de financiamiento y están pensados para brindar capital de trabajo, adquisición de herramientas o bienes de capital, con tasas accesibles (de entre el 3% y el 7% anual) y períodos de gracia de hasta seis meses.



"Estos créditos no son subsidios, son una oportunidad. Si los devuelven, podrán volver a acceder a otro financiamiento", enfatizó el gobernador Valdés, quien subrayó que los fondos provienen de una porción de las ganancias del Banco de Corrientes. "Confiamos en nuestros emprendedores, porque ellos son clave para dinamizar la economía local", agregó.



Por su parte, Sprovieri destacó que estos microcréditos "son únicos en el país" y representan mucho más que un alivio financiero: "Son una semilla para el desarrollo. Confiamos en el talento y la capacidad de nuestra gente para generar valor".



También acompañó el acto el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, quien valoró el impulso a los pequeños emprendimientos como parte fundamental del desarrollo urbano y social.



Líneas de microcréditos disponibles

FUDECOR ofrece actualmente cuatro líneas de microcréditos:



Capital de Trabajo: Hasta $500.000 – Tasa fija del 3% anual – Plazo de 24 meses – 6 meses de gracia.

Capital de Trabajo + Herramientas: Hasta $1.000.000 – Tasa fija del 5% anual – Plazo de 24 meses – 6 meses de gracia.

Capital de Trabajo + Bienes de Capital: Hasta $2.000.000 – Tasa fija del 7% anual – Plazo de 36 meses – 6 meses de gracia.

Capital de Trabajo + Bienes de Capital (Ampliada): Hasta $3.000.000 – Tasa fija del 7% anual – Plazo de 36 meses – 6 meses de gracia.

Los requisitos incluyen tener entre 18 y 65 años, residir en la provincia de Corrientes, contar con un emprendimiento o idea concreta, presentar documentación respaldatoria y no ser sujeto de crédito ni poseer préstamos vigentes con FUDECOR. La inscripción es totalmente digital y se realiza en www.fudecor.org.