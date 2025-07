Un sindicato de universitarios llamó a una semana de paro

Miércoles, 30 de julio de 2025

La Federación Nacional de Docentes anunció la medida de fuerza en un comunicado y anticipó que prepara una nueva marcha federal ante la crisis del sector.



El conflicto universitario entre los sindicatos de los profesores y el Gobierno nacional continúa escalando con la amenaza de no iniciar el segundo cuatrimestre. En ese marco, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anticipó un paro por una semana en el comienzo de la segunda parte del año lectivo.



La decisión de iniciar una huelga prolongada busca visibilizar el descontento de los cuerpos docentes con la situación salarial y presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios de todo el país.



El nuevo ciclo académico, que debería funcionar con normalidad a partir del 11 de agosto, podría quedar comprometido ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo nacional, según comunicaron desde la federación, consignó Infobae.



El malestar entre docentes y trabajadores universitarios no es reciente. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, estudiantes, profesores y autoridades protagonizaron masivas manifestaciones en defensa de la universidad pública y la educación gratuita.



La denuncia de recortes presupuestarios, demoras en las transferencias de fondos y la pérdida creciente del poder adquisitivo apuntalan la tensión con la gestión nacional y exponen la profundidad de la crisis en el sistema universitario argentino.



La medida, consensuada en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu, con la participación de 25 gremios de todo el país, prevé la realización de un paro desde el próximo 11 de agosto.



La convocatoria, que será propuesta ante el espacio del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, aspira a robustecer la acción mediante una coordinación ampliada.



Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, afirmó: "La situación salarial que estamos viviendo en las universidades es histórica. No hemos vivido nunca en nuestro país una caída salarial de estos niveles. Pero nuestros reclamos no pueden ser sectoriales; las y los universitarios debemos aportar y confluir con las demandas de los distintos sectores que hoy sufren las consecuencias del programa de Gobierno en todo el país. Nuestra pelea debe entenderse en el marco de la situación que sufre el conjunto del pueblo argentino: pobreza, desempleo, desguace del Estado y pérdida de soberanía como resultado de las políticas de Javier Milei", señaló.