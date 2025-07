Suspendieron el traslado de los restos del sargento Cabral

Miércoles, 30 de julio de 2025

El traslado de los restos del Sargento Juan Bautista Cabral a Saladas, su tierra natal, previsto para el sábado 2 de agosto en el marco de un acto histórico, fue repentinamente suspendido y postergado. La noticia fue confirmada a la prensa por el propio intendente de Saladas, Noel Gómez que dijo al respecto que espera que tal decisión "no haya sido por cuestiones políticas, sino por un tema burocrático".



La referencia hace alusión a las diferencias entre Milei y Villarruel, especialmente porque había trascendido esta última había confirmado su presencia en el histórico acto en Saladas, por el regreso de los restos tras 212 años.



Sobre el hecho, el gobernador Gustavo Valdés, dijo no tener la información oficial de la supensión y sobre la restitución de los restos del héroe nacional, expresó que "el pueblo correntino sea su custodio es para nosotros , un gran honor".



Aún no hay fecha confirmada para el regreso de los restos a su Saladas natal del sargento Juan Bautista Cabral, quién salvó la vida del General San Martín y murió en el combate de San Lorenzo en 1813.