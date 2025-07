Valdés inauguró obras en dos barrios de Corrientes

Martes, 29 de julio de 2025

El Gobernador destacó: "Nos comprometimos a hacer dos mil cuadras de asfalto y hoy ya llevamos dos mil seiscientas", detalló. Además, proyectó para los próximos cuatro años una nueva meta: "Vamos a hacer dos mil cuadras más".

Con el firme objetivo de mejorar la transitabilidad y por ende la calidad de vida de los vecinos, el gobernador Gustavo Valdés habilitó este martes importantes obras de infraestructura urbana en dos barrios capitalinos. En el Concepción, inauguró 15 cuadras de asfalto, en tanto que en el Independencia hizo lo propio con 26 cuadras de cordón cuneta, badenes y enripiado.



En el barrio Independencia, la obra comprendió la pavimentación de 1.265,44 metros lineales con concreto asfáltico, eliminando por completo las calles de tierra, siendo una obra que representa mucho más que asfalto: significa progreso, inclusión y compromiso con la gente.



La obra estableció vínculos con arterias pavimentadas clave como Tupungato, Aconcagua y Avenida Maipú, facilitando el acceso a servicios públicos y mejorando el flujo vehicular de la zona.



Las calles intervenidas fueron: Los Atacamas: entre Los Matacos y Caribe (5 cuadras). Tilcara: entre Avenida Maipú y Los Tehuelches (4 cuadras). Los Calchaquíes: entre Los Matacos y Tupungato (2 cuadras). Los Tobas: entre Los Matacos y Tupungato (2 cuadras). Los Tehuelches: entre Los Matacos y Tupungato (2 cuadras).





Gobernador Valdés

Durante el acto desplegado en la intersección de las calles Tilcara y Los Atacamas del barrio Concepción, el gobernador Gustavo Valdés expresó: "Yo sé que hay muchos problemas por resolver, y esa tiene que ser la actitud: vocación para resolverlos", al tiempo que celebró la culminación de nuevos tramos asfaltados. Recordó los inicios de esta política de pavimentación con una anécdota sobre la incorporación de la primera máquina CMI, una reclamadora que mezcla y estabiliza el suelo, permitiendo mayor velocidad en la ejecución de obras. "La comenzamos a incorporar en el trabajo cotidiano. Hoy ya tenemos cuatro trabajando en distintos puntos", afirmó.



Valdés rememoró los primeros ensayos con esta tecnología: "Hicimos nueve calles en apenas tres o cuatro días. Nos dimos cuenta de que podíamos acelerar el proceso". Aunque reconoció que "el asfalto no es barato", destacó que la inversión pública permite abaratar costos en comparación con el sector privado.



Durante su discurso, el mandatario subrayó los avances logrados junto a la Municipalidad de Corrientes y resaltó la articulación con el intendente Eduardo Tassano. "Nos comprometimos a hacer dos mil cuadras de asfalto y hoy ya llevamos dos mil seiscientas", detalló. Además, proyectó para los próximos cuatro años una nueva meta: "Vamos a hacer dos mil cuadras más. Ya tenemos mil cien preparadas".



El gobernador también destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, dejando atrás antiguas disputas: "Muchos tiempos de pelea hubo entre la Provincia y el Municipio, y no fuimos a ningún lado. Hoy trabajamos juntos, y así vamos a seguir".



Finalmente, hizo hincapié en los desafíos que aún quedan por afrontar: "Tenemos que mejorar en seguridad, en salud. Nadie puede estar conforme con lo hecho. Tenemos que seguir mirando hacia adelante".



El titular del Ejecutivo concluyó con una visión clara: "Corrientes tiene que ser una ciudad moderna, inclusiva, donde todos los vecinos podamos vivir en una gran capital".





Barrio Independencia



Además, puso en valor las obras en iluminación y espacios públicos, como en el barrio La Chola. "Estamos generando nuevas oportunidades y posibilidades para los vecinos, y eso nos llena de satisfacción", finalizó.

Finalizado el primer acto, el gobernador Gustavo Valdés y su comitiva se trasladaron hasta las calles Cura Brochero y Medina en el barrio Independencia, lugar donde tuvo lugar el acto de inauguración de la obra que abarca 26 cuadras de cordón cuneta, badenes y enripiado.



La misma consistió en la construcción de cordón cuneta, badenes y enripiado, con una longitud total de 4.482 metros lineales, que cambia de manera profunda la realidad de este sector de la ciudad de Corrientes.



Esta intervención no sólo mejora la transitabilidad, sino que también garantiza una accesibilidad segura y permanente en cualquier condición climática. Con estas obras, se eliminan las calles de tierra, se erradican las zanjas a cielo abierto, ordenando correctamente el espacio urbano para mejorar la movilidad peatonal y vehicular.



Las calles intervenidas se vinculan con importantes arterias como la Avenida Igarzábal, Paysandú, Alta Gracia y Fray Ignacio María Martí y Porta, consolidando una mejor conexión barrial y facilitando el acceso a servicios públicos y transporte.



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés, señaló que en este lugar había una zanja que ponía en riesgo la integridad física de los vecinos, niños y niñas y ahora, gracias a una importante inversión y con las obras necesarias "es un lugar en el que se puede transitar incluso en los días de lluvias".



"Hemos hecho grandes inversiones en obras pluviales y logramos conectar toda esta zona y la conectamos con Alta Gracia", enfatizó el mandatario y puso de relieve que sin lugar a dudas "estamos cambiando la ciudad, en la que hoy tenemos ripio porque existe el desagüe pluvial, tenemos mejor circulación, más asfalto y ripio, cordón cuneta, porque Corrientes crece".



Para Valdés este es el camino indicado "rumbo a un crecimiento que no se detiene ni se detendrá" y pidió a los vecinos que sigan confiando en el "Gobierno de Corrientes, junto a la municipalidad con Eduardo Tassano", apuntando los cañones a seguir construyendo una "provincia grande con progreso y prosperidad".