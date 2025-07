Valdés aseguró que Vamos Corrientes busca ganar en primera vuelta

Domingo, 27 de julio de 2025

El Gobernador Gustavo Valdés destacó los méritos que tiene Juan Pablo Valdés para ser el próximo gobernador de la provincia dijo que "Es honesto, es trabajador, es joven, es inteligente, es empresario, va para adelante, tiene el apoyo de todos".



Además resaltó que "tiene un gran equipo que lo acompaña y tiene experiencia, juventud, me parece que reúne los reúne los requisitos. No es el salvador de la patria porque nadie es el salvador de la patria, pero estamos hablando de un candidato que tiene las condiciones"



La provincia que deja Gustavo Valdés



"Yo creo que es una provincia mucho mejor de la que asumí, mucho. Con proyección, con movimiento, mejorando las exportaciones, con más parques industriales, hicimos 175 escuelas nuevas, modernizamos edificios públicos que eran nidos de ratas, ministerios que no tenían oficina, y con otro edificio en marcha. Estamos por resolver de una sola vez todo lo que tiene que ver con las estructuras administrativas de un gobierno que no hacía nada. Más inversión en la ciudad de Corrientes. Salud. Más hospitales. El oncológico nuevo, la ampliación del hospital de niños, el segundo hospital de niños en Goya. Hospitales en marcha, caminos", dijo al hablar de la provincia que le deja al próximo gobernador.