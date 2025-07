El Gobierno oficializó el aumento de haberes jubilatorios de agosto

Viernes, 25 de julio de 2025

Con el incremento, el haber mínimo pasa a ser de $314.305,37, mientras que el máximo alcanzará los $2.114.977,59. También se actualizaron los montos de otras prestaciones: la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $251.444,30.

A través de la Resolución 320/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó un aumento del 1,62% para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales a partir de agosto. El ajuste responde a la actualización mensual basada en el índice de inflación más reciente informado por el Indec.



Con el incremento, el haber mínimo pasa a ser de $314.305,37, mientras que el máximo alcanzará los $2.114.977,59. También se actualizaron los montos de otras prestaciones: la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $251.444,30, la Prestación Básica Universal (PBU) a $143.780,36, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez a $220.013,76.



Además del aumento por movilidad, el Gobierno continuará pagando el bono extraordinario de $70.000, que se acredita junto con los haberes mensuales. Esta suma adicional rige para quienes perciben el haber mínimo, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM. En el caso de ingresos superiores, el bono se entrega de forma proporcional hasta un tope de $384.305,37.



¿Cuánto cobra un jubilado en agosto 2025?

Jubilación mínima: $314.305,37



Bono: $70.000

Total: $384.305,37



Jubilación máxima: $2.114.977,59

(no recibe bono)



Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30



Bono: $70.000

Total: $321.444,30



Prestación Básica Universal (PBU): $143.780,36

(no recibe bono)



Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $220.013,76



Bono: $70.000

Total: $290.013,76



¿Cómo se paga el bono extraordinario de agosto?

El bono de $70.000 se paga automáticamente junto con los haberes del mes y está destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. También lo reciben los titulares de PUAM y PNC. En los casos en que el ingreso mensual supere el haber mínimo, el bono se otorga de forma proporcional, hasta alcanzar un tope de $384.305,37.