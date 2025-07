Sin sobrevivientes tras la caída de un avión con 43 pasajeros

Los restos fueron encontrados en la ladera de una montaña, a 15 kilómetros de la ciudad de Tynda. A bordo viajaban 43 pasajeros y seis tripulantes.



No hubo sobrevivientes en el accidente del avión ruso que desapareció este jueves en la región de Amur, en el Lejano Oriente de Rusia. Así lo confirmaron los servicios de emergencia locales tras hallar los restos de la aeronave.



El avión, un An-24 operado por Angara Airlines, cubría la ruta entre Jabárovsk y Tynda, con una escala prevista en Blagovéshchensk. A bordo viajaban 43 pasajeros y seis tripulantes, según informó en Telegram el gobernador de Amur, Vasily Orlov.





Los restos del aparato fueron localizados en la ladera de una montaña, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Tynda, detallaron los equipos de rescate.



"No hubo reportes de la tripulación sobre problemas o fallas técnicas, y no se transmitieron señales de socorro", indicaron fuentes de los servicios de emergencia, citadas por la agencia TASS.