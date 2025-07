Correntinos necesitaron $426.451,20 para poder comer todos los días

Miércoles, 23 de julio de 2025

Comprende el relevamiento de precios de 57 productos básicos en más de 300 comercios de la provincia.

Lo reflejó el Índice Barrial de Precios (IBP) que todos los meses releva el ISEPCI Corrientes en 300 comercios de seis localidades de la provincia. Lo que más subió el mes pasado fue el kilo de zanahoria (20%), el yogurt firme 16% y la carne de pescado 12,4%.



La delegación local del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) informó ayer los números del Índice Barrial de Precios (IBP). De ese trabajo, que comprende el relevamiento de precios de 57 productos básicos en más de 300 comercios de la provincia, se desprende que en junio una familia "tipo" (dos adultos, con dos hijos menores que no pagan alquiler) necesitó generar $972.308,74 para superar la línea de pobreza (Canasta Básica Total -CBT-) y $426.451,20 para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria -CBA-).



Este relevamiento, hecho en la Ciudad de Corrientes, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros refleja el costo de vida con respecto a la alimentación básica y los servicios esenciales para el bienestar de cada familia.



En cuanto a las variaciones mensuales, ambas canastas registraron un aumento del 0,31%. Los productos que más contribuyeron a esta subida de precios en junio fueron el pescado, con un 12,43%, el yogurt firme, con un 16%, y la zanahoria, con un 20%.



En tanto que desde diciembre de 2024, la CBT y la CBA han acumulado un incremento del 7,36% cada una. Sin embargo, al analizar los rubros individualmente, la carnicería se lleva la peor parte, con un aumento del 26,07%; mientras que la verdulería experimentó una leve disminución del -5,07%.



El estudio, que sigue de cerca los precios de 57 productos esenciales para la nutrición básica, destaca un incremento anual del 29,20% en la Canasta Básica Total (CBT) y del 24,67% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA).



Los rubros más golpeados por esta escalada de precios son la carnicería, con un alarmante aumento del 60,87%, seguida de cerca por el almacén, con un 12,51%, y la verdulería, con un 6,07%.



Silvana Lagraña, directora del ISEPCI Corrientes, alertó que estos costos contrastan con los bajos ingresos de los hogares, lo que refleja un continuo deterioro del poder adquisitivo debido a políticas económicas regresivas.



En esa tesitura, remarcó que la eliminación de subsidios y el aumento de los servicios básicos también ejercen una presión adicional sobre la economía familiar.



"Si bien la inflación es menor comparada con períodos anteriores, esta sigue siendo alta, al igual que el costo de vida", señaló.



Ante ello, Lagraña explicó que "se dificulta hacerle frente a este presente por el gran deterioro del poder adquisitivo de las familias, que han atravesado una gran devaluación en el 2024. Actualmente se encuentran endeudadas y los pocos incrementos en las remuneraciones del sector formal no superan los niveles inflacionarios anuales".



En cuanto a las perspectivas laborales, advirtió que "en un contexto donde se proyecta un crecimiento económico, no hay certezas de que esto signifique una recuperación del trabajo formal o en la resolución urgente del alto porcentaje de empleo informal en nuestro país".



Además, alertó sobre el aumento del desempleo: "El desempleo subió al 7,9%, un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Esto representa 1,5 millones de personas desocupadas".



Sobre el mercado laboral, remarcó que "el empleo formal se estancó, cerrando el segundo trimestre con crecimiento negativo", algo que atribuyó a "la debilidad en sectores clave, la disminución de la inversión y el deterioro de las expectativas".



Finalmente, enfatizó la situación de los jóvenes: "Los menores de 29 años son los más afectados por la informalidad, con casi 6 de cada 10 con un empleo no registrado".



Y concluyó con una advertencia: "Existe una preocupación significativa por el posible cierre de una gran cantidad de PYME, lo que podría tener un impacto negativo en el empleo".