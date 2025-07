Valdés confirmó otro aumento salarial para estatales

Martes, 22 de julio de 2025

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó un nuevo "retoque salarial" para los trabajadores estatales que se hará efectivo antes del 31 de agosto, buscando compensar la inflación acumulada del año

La medida, que se suma a un aumento previo de los dos pluses provinciales, subraya la "responsabilidad fiscal" de la provincia, que asegura no tener deuda y priorizar el pago de haberes. Sus declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de obras públicas y en un contexto de intensa actividad de campaña.



Valdés fue claro al señalar que, a pesar de las complejidades económicas nacionales, Corrientes cuenta con la "musculatura suficiente" para mantener sus compromisos.



"Tuvimos un aumento de 100.000 pesos en los haberes y vamos a darle otro retoque para compensar lo que fue la inflación del año", afirmó el mandatario provincial, asegurando que el cobro con el incremento se realizará antes de fines de agosto.



La prioridad de su gestión, enfatizó, es el "pago de salarios de la administración, tanto activos como pasivos".



Este anuncio se enmarca en una postura de "responsabilidad fiscal" que, según Valdés, distingue a Corrientes. "No endeudamos la provincia, no debemos un peso", remarcó, diferenciándose de "los que administraron mal, los del gobierno nacional" en gestiones anteriores.