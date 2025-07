"Chiquito" Romero se va de Boca para reforzar a otro equipo del fútbol argentino Martes, 22 de julio de 2025 El arquero subcampeón del mundo podría dejar Boca en las próximas horas para reforzar a Newell"s Old Boys de Rosario. Boca planea la reconfiguración de su plantel y busca depurar algunas zonas donde posee sobrepoblación de jugadores. Una de ellas se trata del arco, donde el experimentado Sergio "Chiquito" Romero dejará la institución y probará suerte en otro equipo argentino.



Con la firme intención de sellar varias ventas que permitan bajar el gasto del presupuesto, tras el arribo de Marco Pellegrino, Malcom Braida y Leandro Paredes, el Xeneize vendió al flamante arquero, recordado en el pueblo azul y oro por sus maravillosas actuaciones en la Copa Libertadores 2023.



El arquero aceptó un ofrecimiento para continuar su carrera en Newell"s, en busca de los minutos de juego que no va a tener en el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo, quien apartó del plantel a otros jugadores como Cristian Lema o Marcos Rojo.



Recordemos que en el ciclo de Fernando Gago, Romero perdió el puesto con Leandro Brey desde septiembre hasta el final de la temporada, y a principio de año, el club de la Ribera compró a Agustín Marchesín para que se adueñe del arco, lo que dejó a Sergio Romero como tercer y a veces hasta el cuarto guardameta, por detrás de Javier García.



Por otra parte, la llegada del arquero al cuadro rosarino no es casualidad, ya que la Lepra se quedó sin arquero tras la venta de Keylor Navas a Pumas, lo que dejó una importante vacante para cubrir.



El ciclo de Chiquito Romero en Boca juniors



Desde su arribo al Xeneize, en agosto de 2022, Romero disputó un total de 88 partidos oficiales entre los que le convirtieron 78 goles y logró mantener la valla invicta en 36 oportunidades. En esta institución conquistó la Supercopa Argentina 2022 y fue clave la Copa Libertadores 2023, donde Boca alcanzó la final tras sortear tres series de penales consecutivas con él como figura.