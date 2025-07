Robaron el vestuario a chicos de la Sub 15 de Soberanía Lunes, 21 de julio de 2025 Robaron bolsos con ropa, celulares y calzado del vestuario del Club Huracán de Corrientes. Las víctimas fueron jugadores de la Sub 15 del Club Soberanía. Ocurrió esta semana en la ciudad capital.

La denuncia ya fue radicada y la Policía investiga el hecho. Hasta el momento no hubo recupero de los elementos robados ni personas identificadas.



"Mi hijo fue uno de los damnificados. Terminó con un short prestado por su profe y el único botín con el que jugó, porque le robaron todo. Busqué con quién hablar, pero nadie sabía nada", expresó una madre.