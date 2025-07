Inició el pago del plus con aumento para municipales Lunes, 21 de julio de 2025 El pago del plus especial con aumento para empleados municipales comenza el lunes 21 y se extenderá hasta el miércoles 23. La medida alcanza a trabajadores de planta, contratados y agentes Neike, con depósitos ya habilitados en cuentas bancarias.

Desde hoy lunes 21 se abonará el plus con suba paritaria a trabajadores municipales, según informó el intendente Tassano. -/- Por PGDJ.



Los trabajadores Neike no bancarizados deberán cobrar en la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), de 8 a 12, según la terminación del DNI. También podrán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes quienes no tengan tarjeta de débito.



El aumento aplicado corresponde al acuerdo paritario de marzo. El cronograma se organiza por DNI:



Lunes: 0, 1, 2



Martes: 3, 4, 5 y 6



Miércoles: 7, 8, 9