Emilia Mernes adelantó a sus fans su nuevo tema

Jueves, 17 de julio de 2025

La cantante de Entre Ríos enloqueció a sus seguidores con la canción que formará parte de su esperado EP Perfectas.



Luego de causar furor con el lanzamiento de "Pasarella", en colaboración con SixSex, y revelar la estética visual de su próximo EP, Perfectas, Emilia Mernes sorprendió a sus fans al mostrar un adelanto de su nueva canción. La joven de Entre Ríos compartió un divertido video en el que dio pistas del tema que formará parte de su próximo disco.



Tal como había adelantado en su cuenta de Instagram, al mostrar los elementos claves de sus próximas canciones, esta vez la joven abordará los estereotipos de belleza con los que luchan las mujeres. Si bien aún no reveló el nombre de la canción, la artista dio pistas al grabarse con un espejo color rosa y una paleta de maquillaje.



"Me llegó esta paleta de make up que me hace brillar como una diosa. Beautiful glowy make up, el glow de tu cara las va a dejar ciegas", se escucha decir a Emilia, tal como si se tratara de una publicidad de un producto estético.



Horas antes, la joven había compartido otro video en el que se la veía con un look diferente. Con lentes, camisa blanca y pollera, la oriunda de Nogoyá sostenía una cámara de fotos al tiempo que cantaba: "Por si alguna duda te quedaba, yo soy así, beautiful girl, no lo elegí. Fui esculpida por Dios. Yo soy así, el día que nací, nací a la perfección. Dios cuando me hizo a mí se puso detallista, salgo en la portada y no me he visto en la revista. Si querés buscar significado de belleza, vos sabés que en todos lados va a decir".



Siguiendo la línea de sus últimas canciones, Emilia fue más allá de la apariencia glamorosa en "Pasarella". En la canción, la joven utilizó tanto la letra como la puesta en escena para realizar una observación irónica sobre el consumismo contemporáneo y la búsqueda por pertenecer a ciertos círculos sociales. A través de un tono sarcástico, la cantante expuso las actitudes que muchas personas asumen en la vida moderna, condicionadas por la necesidad de actualizarse constantemente y mantenerse alineadas con las tendencias impuestas por la moda y el mercado.





El video, que comienza en el patio de comidas de un shopping, muestra una figura que representa a Anna Wintour, exeditora en jefe de la revista Vogue. De repente, Emilia y Six Sex irrumpen la monotonía y comienza a recorrer el pasillo como si fuera una pasarela. "Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar", comienza diciendo la oriunda de Nogoyá.



Con este verso, Emilia respondió a un antiguo video viral en una premiación en la cual le preguntaron de qué marca era el vestido que ella estaba utilizando. En ese entonces, la joven se lucía con una prenda Versace, sin embargo, al momento de responder, pronunció mal el nombre y fue criticada en redes sociales.



El sencillo, en lugar de limitarse a celebrar el universo de las marcas y el estilo, juega con la sátira para evidenciar cómo la presión por adquirir productos y mostrar una imagen determinada genera una competencia insostenible y un escenario de apariencias. La letra subraya la exigencia de tener siempre el outfit más cuidado y la referencia adecuada a diseñadores, proponiendo una mirada que deconstruye el brillo superficial y explora las motivaciones y carencias que yacen detrás del deseo de sobresalir.