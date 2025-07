"Dibu" Martínez en campaña de concienciación del autismo

La campaña fue impulsada por Rojo Inclusivo, un equipo de socios voluntarios del club de Avellaneda. "La inclusión como bandera", destacaron en redes.

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a mostrar su faceta más solidaria fuera de las canchas. El arquero campeón del mundo participó de una emotiva campaña junto a Benicio Rey, hijo del guardameta de Independiente, diagnosticado con trastorno del espectro autista.



El video, estrenado el miércoles 16, muestra al portero de Aston Villa en una charla íntima con el niño, quien le presentó su kit sensorial. La campaña se viralizó en redes por su calidez y su mensaje de inclusión.



Rodrigo Rey y su esposa, Laura, llevan años visibilizando el autismo a partir de su experiencia familiar. En 2024 denunciaron que una institución educativa intentó negarles la matrícula, lo que derivó en una medida cautelar para garantizar la escolaridad de sus hijos.



En marzo pasado, Rey ingresó al campo de juego junto a Benicio y al histórico arquero Miguel Ángel "Pepe" Santoro, en el marco de la Semana Azul. La iniciativa buscó promover la concienciación sobre la neurodivergencia en el fútbol.



En el nuevo spot, Benicio le mostró a Martínez sus elementos de apoyo: auriculares para reducir ruidos, una tarjeta para expresar emociones, un pop it antiestrés y su credencial de prioridad. El arquero no dudó en interactuar con cada uno.



"Este me lo llevo a la cancha para mostrar cómo me siento", bromeó el arquero marplatense mientras jugaba con el pop it. Benicio le explicó que el kit se consigue a través de Rojo Inclusivo, el área de Independiente que promueve la inclusión de personas con discapacidad.



Laura Rey, madre de Benicio, relató cómo surgió la idea del encuentro. Contó que fue ella quien soñó con la participación de Dibu, y agradeció el apoyo de todo el equipo que hizo posible la producción del video.