La FIFA anunció la fecha para comprar entradas y la guía completa para conseguirlas

Jueves, 17 de julio de 2025

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y, a menos de un año del inicio del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, la FIFA anunció oficialmente la fecha en la que comenzará la venta de entradas para los fanáticos.

Será el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando se abra el primer período de solicitud dentro del sistema de sorteo.



La edición 2026 será histórica por varios motivos: será la primera con 48 selecciones participantes, se jugará en tres países diferentes, tendrá 104 partidos en total y se espera una asistencia de más de 6,5 millones de personas.



El partido inaugural se jugará el 11 de junio en Ciudad de México, mientras que la gran final será el 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, donde recientemente se disputó la final del Mundial de Clubes.



Para participar en el proceso de compra, los interesados deberán crear una cuenta en el sitio oficial de FIFA mediante el sistema FIFA ID (www.fifa.com/tickets). Desde allí, recibirán notificaciones sobre fechas clave, fases de venta, métodos de pago y tipos de entradas. También se recuerda que todas las entradas deben comprarse a través de los canales oficiales, ya que los boletos adquiridos por vías no autorizadas podrían no ser válidos.



La venta de entradas estará dividida en fases escalonadas, desde septiembre de 2025 hasta el mismo día de la final del torneo. Cada fase podrá presentar distintas modalidades de compra y sistemas de pago.



Además, ya están disponibles los paquetes de hospitalidad, que incluyen entradas premium y servicios exclusivos, a través del sitio www.fifa.com/hospitality.



"Queremos dar la bienvenida al mundo nuevamente en Norteamérica. Este será el Mundial más grande de todos los tiempos. Invitamos a los hinchas a prepararse para asegurarse una de las localidades más deseadas del planeta", expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.



Además, aclaró que obtener una entrada no garantiza el ingreso a un país anfitrión, por lo que se recomienda consultar con anticipación los requisitos migratorios de Estados Unidos, México y Canadá.



Con el sorteo de grupos previsto para diciembre y una expectativa global en alza tras el exitoso Mundial de Clubes, la venta de entradas para el Mundial 2026 promete ser una verdadera carrera contra reloj.