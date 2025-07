El Senado aprobó un aumento para las jubilaciones Jueves, 10 de julio de 2025 El proyecto obtuvo la aprobación en general y se discute en particular para concretar su sanción definitiva. El oficialismo adelantó que impugnará el debate. El temario continúa con la restitución de la moratoria previsional. Desde las 14 el Senado debate en sesión especial, por impulso de bloques opositores, conformados entre kirchneristas y dialoguistas que, sin dictamen previo y con un temario amplio, buscarán avanzar con la aprobación de proyectos que prevén aumentos en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.



También se incluirán iniciativas para asistir financieramente a las provincias y una discusión preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF.



En paralelo, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada, cuya convocatoria –según fuentes oficiales– estaba pautada desde hace días pero adquiere un nuevo peso político ante la sesión convocada por la oposición. Ayer, los gobernadores de la ex Juntos por el Cambio se reunieron virtualmente con sus senadores y resolvieron no acompañar las iniciativas con media sanción. Advirtieron que los proyectos opositores tendrían un costo fiscal equivalente al 2,5% del PBI y afirmaron que su aprobación implicaría “un bombazo” para las cuentas públicas.



Los legisladores opositores consiguieron la aprobación en general del proyecto que incrementa las jubilaciones. La votación resultó con 52 positivos, 0 rechazos y 4 abstenciones la votación en general. El bloque de La Libertad Avanza se fue del recinto y estuvo ausente cuando se sometió a votación el proyecto.



Los bloques opositores defendieron el proyecto asegurando que la recomposición es baja y que se indica en la norma las fuentes de financiamiento.



Ahora discuten artículo por artículo la redacción final. Tras ello, se volverá a votar y de ser aprobado el proyecto se convertirá en ley.



La sesión especial impulsada por bloques opositores comenzó pasadas las 14 y dio paso a más de una hora de debate sobre su validez. Mientras el oficialismo cuestionó su legitimidad por entender que son necesarios dos tercios de la cámara para tratar los proyectos propuestos, los bloque opositores lograron avanzar con el voto de una mayoría simple.



El argumento del oficialismo es que se trata de proyectos que involucran recursos. La mayoría opositora avanzó.



El primer proyecto que se puso en discusión es el aumento de las jubilaciones. El kirchnerismo defendió la iniciativa, afirma que el impacto en el presupuesto es nulo ya que estipula cuáles serían las fuentes de recursos para el aumento. “Alcanza apenas para dos docenas de empanadas, nos deja sabor a poco”, dijo el senador Mariano Recalde al defender la propuesta.



El bloque de La Libertad Avanza adelantó que impugnarán las normas que se aprueben y eventualmente recurrirán a la Justicia.



La ministra de Seguridad apuntó contra la vicepresidenta por la sesión que se lleva en el Senado para tratar los aumentos en las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad, entre otros temas



En el medio de la tensión en el Senado por la sesión que logró sacar adelante los bloques opositores al Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, dijo.



Mientras los senadores discuten acerca de la validez de la sesión especial convocada por la oposición para este jueves, en los alrededores del parlamento nacional confluyen al menos dos protestas.



Por un lado, trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, que fue disuelta por el Gobierno nacional, se movilizan para rechazar el cierre del organismo. Se trata de un grupo de personas que pide certidumbre a cerca de su futuro laboral y expone argumentos para defender el funcionamiento del organismo. El presidente Milei, apuntalado por la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene la medida, como parte de la clausura masiva de entidades públicas consideradas inútiles o fuente de hechos de corrupción,



También están presentes ciudadanos y organizaciones que exigen que el Congreso apruebe una ley de emergencia en discapacidad. Afirman que el gobierno ha suprimido partidas presupuestarias que brindaban contención a las personas que presentan dificultades en su salud y por ende en el desarrollo de sus vidas.



El senador formoseño José Mayans, presidente de bloque kirchnerista, salió al cruce de Atauche, defendió la mayoría opositora que convocó a la sesión especial y acusó al oficialismo de paralizar el cuerpo para bloquear debates incómodos.



“Nadie puede impedir el funcionamiento del Senado”, comenzó Mayans. “Si eso pasa, es un golpe de Estado, estaríamos sin división de poderes”, agregó



“No aceptamos el impedimento del trabajo del poder legislativo, bajo ninguna excusa ni artimaña. Por eso hoy estamos acá”, sostuvo el legislador, cercano a Cristina Kirchner.



El presidente del bloque de senadores de LLA, Ezequiel Atauche objetó la sesión especial (Fotografía: Maximilano Luna). “Se juntaron unos cuántos senadores y se les ocurrió inventar un nuevo procedimiento en la Cámara”, dijo el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, presidente del bloque oficialista.



Atauche defiende la posición del Gobierno, que objeta por motivos reglamentarios que la oposición haya convocado al debate por los temas considerados de alta sensibilidad porque pone en debate recursos.



En ese marco, el legislador jujeño enumeró artículos del reglamento del Senado con los que afirma que las mayorías alcanzadas por el kirchnerismo y otros bloques de la oposición no son suficientes para habilitar la discusión en sesión especial.



“Para el oficialismo y para el Gobierno esta sesión no tiene quórum, no es válidad, y es un atropello de una mayoría circunstancial”, enfatizó el legislador.



“Pueden continuar con esta pantomima, pero esta sesión no tiene validez”, cerró Atauche.



Con 42 legisladores presentes, la sesión especial impulsada por bloques opositores dio inicio minutos después de las 14, en medio de cuestionamientos del oficialismo, que apunta a bloquear los proyectos que ponen en discusión la distribución de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del impuesto los combustibles.



Los senadores de La Libertad Avanza dejaron saber su disconformidad con el avance del debate para esta tarde, ya que consideran que son necesarias mayorías especiales para abrir la discusión de los temas, considerados de alta sensibilidad por su impacto en las arcas del tesoro y, en definitiva, del déficit cero que el presidente Javier Milei defiende a rajatabla.



La sesión comenzó presidida por la senadora por Neuquén, Silvia Sapag, aunque minutos después tras el izamiento de la bandera retomó su lugar la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victorial Villarruel.



La oposición impulsó un debate de senadores autoconvocados sin que hubiera una citación formal de la Presidencia de la Cámara. Guillermo Francos salió la cruce



El kirchnerismo impulsó una sesión en el Senado para debatir temas sensibles para la Casa Rosada. La reunión tiene una particularidad: fue convocada por legisladores opositores sin el aval de la Presidencia, algo que no es habitual.



El senador nacional Martín Lousteau confirmó que dará quórum para el tratamiento de nuevas leyes en el Senado de la Nación. En ese sentido, afirmó que apoyará el reclamo de las leyes que impulsan los gobernadores.



Asimismo, expresó su apoyo a los proyectos que abarcan la recomposición para jubilados y la emergencia en discapacidad. Y argumentó: “Los jubilados y las personas con discapacidad, que están atravesando una situación muy difícil, merecen respuesta. Después cada uno votará como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad y es lo que trató de hacer el gobierno todo el tiempo”.



El senador señaló que el costo fiscal del aumento de los jubilados, según la estimación de la Oficina del Presupuesto, es de “0.6 del producto”. E indicó que en el documento está la fuente del financiamiento. Respecto a la iniciativa sobre discapacidad, declaró: “Creo que hay soluciones mejores, pero tal como está y con los datos preliminares es de 0.3”.



“Los gobernadores piden un reparto distinto de algunos fondos, la eliminación de fondos fiduciarios para que lo que alimenta esos fondos sea repartido a las provincias y una distribución distinta de ATN y creo que hay que tratarlo”, concluyó el parlamentario desde el Senado de la Nación.



Milei reunió a su gabinete en Casa Rosada antes de la sesión y el Gobierno todavía no prevé un llamado a los gobernadores

El Presidente encabezó una encuentro con la plana mayor del Ejecutivo.



En las horas previas se conoció que un grupo de mandatarios provinciales no apoyará algunos de los proyectos que se tratarán en el Senado. Pese al gesto, la relación entre ambos sectores continúa tensa



VIVO DE MILAGRO Cayó del techo en pleno microcentro de Corrientes

Un hombre de alrededor de 48 años, fue hospitalizado tras caer de más de 8 metros de altura en un tinglado ubicado por calle Córdoba al 300, en pleno microcentro de Corrientes. Quien te gustaría que sea Gobernador de Corrientes? 1- Ricardo Colombi 2- Martín Tincho Ascua 3- Lisandro Almirón 4- Eduardo Tassano 5- Que sea una MUJER 6- Carlos CAMAU Espínola Maltrato animal Rescatan a 15 perros de una casa en el barrio 17 de Agosto

La Dirección de Bienestar Animal junto a efectivos de la Policía de Corrientes intervino en el rescate de 15 perritos de una casa en el barrio 17 de Agosto, tras una denuncia anónima al 147. CORRIENTES Murió un exintendente correntino tras sufrir una quemadura

El hombre se encontraba internado en el hospital Vidal, en donde este jueves por la madrugada se registró su fallecimiento. ESTADO PROVINCIAL La Feria Administrativa será del 14 al 25 de julio

El Gobierno de Corrientes informó este martes que a través del Decreto N°1313 la feria administrativa para las reparticiones de la Administración pública provincial central, organismos descentralizados y autárquicos.