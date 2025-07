Stanovnik: "Nuestra Patria está maltratada"

Jueves, 10 de julio de 2025

La fiesta litúrgica de la Virgen de Itatí se llevó a cabo ayer en el pueblo mariano, en coincidencia con las celebraciones por el Día de la Independencia. Las celebraciones, que son la antesala a la 125ª Peregrinación a Itatí, también contaron.

Las fiestas patronales sirvieron para que el Arzobispo Emérito lance un fuerte mensaje de compromiso social y político hacia la comunidad. Pese a su retiro oficial, el sacerdote sigue involucrado en las actividades de la Iglesia y no repara en pedir "más compromiso" a los dirigentes.





El Arzobispo Emérito presidió la misa central que se llevó a cabo en horas de la noche y pidió a la Virgen por la unión de la patria a través de las instituciones. Su homilía tuvo un fuerte mensaje de reflexión social y política.



Al tomar la palabra, el sacerdote dijo: "Nuestras súplicas se extienden a nuestra querida patria, tan sufrida y tan maltratada. No por los de afuera, sino por nosotros porque no terminamos de entendernos. Le pedimos a la Virgen que nos podamos reconocer como hermanos, ya que no tenemos otra alternativa que caminar juntos si queremos ser felices y llegar a nuestra meta".



Siguiendo con esta línea del discurso, envió un mensaje hacia los tres poderes que conforman el Estado: "Que los gobernantes, legisladores y jueces con leyes adecuadas no pierdan de vista el bien de todos". Acto seguido pidió que sean "más transparentes y digan la verdad". "Siempre deben hacerlo pese a que eso les traiga incomprensiones y sufrimientos", subrayó llamativamente.





Por último, Stanovnik volvió a reforzar su mensaje cifrado ante los líderes políticos: "Pidamos la gracia de tener un corazón puro humilde y prudente. Virtudes para todos , pero en especial para los llamados a ejercer funciones públicas a fin de que ese servicio se oriente para el bien de la comunidad".



Tras la celebración litúrgica, la imagen principal de la Virgen de Itatí se dirigió al atrio de la basílica. Allí, la divinidad saludó a las comunidades parroquiales presentes y devotos que se acercaron hasta el templo.



La jornadas patronales coincidieron con los festejos por la celebración del Día de la Independencia. La comunidad itateña disfrutó así del tradicional desfile alrededor de la plaza central "Fray Luis de Bolaños" desde las 9 de la mañana.



Las distintas instituciones educativas, fuerzas públicas del orden, personal de la salud pública, y trabajadores el Estado provincial. A su vez se sumaron excombatientes de la Guerra de Malvinas, bomberos voluntarios y operarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.