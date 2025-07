Valdés entregó 60 motos y 13 combis a La Policía

Martes, 8 de julio de 2025

"Se trata de una de las inversiones más grandes en materia de seguridad de la historia", declaró el mandatario en el acto, realizado este martes en la Costanera de Capital.

Por tercera vez en el año y dando un nuevo espaldarazo a la seguridad de los correntinos, el gobernador Gustavo Valdés entregó nuevos vehículos a la Policía de Corrientes. En esta ocasión se trató de 60 motocicletas, 13 combis y un cuatriciclo con sus equipamientos correspondientes.



En detalle, se entregaron 60 motos marca KTM, la mitad del modelo Duke y la otra, del modelo Adventure. Ambos de 250cc y 6 velocidades. Además de 13 combis Toyota Hiace Commuter, con capacidad para 13 pasajeros y equipadas con radio base, micrófonos, megáfono y sirena. A todo esto, se suma un cuatriciclo Cforce de 400cc con tracción 4x4.



Valdés señaló que "se trata de una de las inversiones más grandes en materia de seguridad de la historia", con vehículos de última generación que permitirán a la fuerza contar con "potencia, tecnología y los elementos adecuados para persecuciones y prevención del delito".



"Nada de esto sirve sin hombres y mujeres comprometidos con la institución y la comunidad", afirmó, remarcando que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que requiere decisiones firmes desde el Estado.



Resaltó que esta entrega forma parte de una inversión total cercana a los $1.800 millones de pesos, que incluye uniformes y móviles para grupos tácticos y especiales. También mencionó que Corrientes ya supera los 10.000 efectivos policiales, incluyendo cadetes en formación, y remarcó que se inaugurará la escuela de policía en el ex regimiento de Santa Catalina.



Valdés afirmó que nada de esto serviría sin policías comprometidos con su función y con la sociedad: "Cada persona que ingresa a la fuerza tiene que tener valor, honor y coraje para portar el uniforme". Finalmente, instó a la ciudadanía a acompañar este esfuerzo estatal: "Somos los ciudadanos organizados los que tenemos que dar un verdadero apoyo a nuestra policía, de nada sirve que haga el esfuerzo solo la policía si no lo hacemos también los ciudadanos".





Ministro Vallejos



"No se trata solo de sumar vehículos, sino de acompañarlos con formación, infraestructura y todo lo necesario para que nuestros efectivos puedan hacer frente a las demandas cotidianas", expresó el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos.



Vallejos remarcó que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, que busca dotar a la fuerza policial de las herramientas necesarias para actuar con eficacia y profesionalismo. "Este es un ejemplo más del compromiso del gobernador y de todo su equipo con la seguridad de los correntinos", enfatizó.



Asimismo, envió un mensaje a los efectivos policiales: "Mientras desempeñen sus funciones dentro del marco de la ley, van a contar siempre con el respaldo necesario para cumplir su labor".



Finalmente, el funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno con la ciudadanía. "A los correntinos queremos decirles que estamos trabajando incansablemente en cada punto de la provincia para brindar cada día un mejor servicio de seguridad pública", concluyó.



Jefe de la Policía



"Hoy es un día significativo para nuestra institución y para todos los que creemos en una Policía moderna, eficaz y cercana a su gente", expresó el jefe de la Policía de Corrientes, comisario mayor Miguel Ángel Leguizamón al iniciar su discurso.



Leguizamón recordó que esto forma parte de una serie de inversiones que también incluyó 100 camionetas y 50 vehículos SUV híbridos en ocasiones anteriores. "Gracias a ello, hoy la Policía de Corrientes cuenta con una flota nueva y moderna", señaló.



El jefe policial subrayó también el compromiso del cuerpo con el cuidado de los recursos recibidos y su uso responsable: "Nuestros hombres y mujeres tienen el inquebrantable compromiso de emplear estos vehículos con responsabilidad, disciplina y eficacia, siempre al servicio de los correntinos", remarcó.



Intendente Tassano



"Quiero aprovechar para destacar que permanentemente recibimos felicitaciones por la seguridad en la ciudad", expresó Eduardo Tassano, intendente de Capital señalando que tanto ciudadanos como turistas valoran el desempeño de la Policía en las calles correntinas.



El jefe comunal reconoció, además, el trabajo silencioso y constante de los efectivos, que contribuye a que Corrientes sea "una ciudad amigable, más bella y segura". En esa línea, manifestó su agradecimiento y el compromiso del municipio de seguir colaborando activamente con el sistema de seguridad provincial.