Investigan la muerte de un ministro que acababa de ser destituido por Vladimir Putin

Martes, 8 de julio de 2025

El exministro de Transporte ruso Román Starovoit, fue encontrado muerto a las afueras de Moscú.







El exministro de Transporte ruso Román Starovoit, destituido este lunes por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue encontrado muerto a las afueras de Moscú, informó el Comité de Instrucción ruso, que baraja el suicidio como principal causa de su fallecimiento



"La investigación está estableciendo las circunstancias de la muerte de Román Starovoit", según un comunicado oficial publicado en su cuenta de Telegram.



El exfuncionario, según la nota, fue hallado con "una herida de bala en su vehículo particular" en la localidad de Odintsovo, a las afueras de Moscú.



"La principal hipótesis es el suicidio", según los investigadores.



Las autoridades abrieron una causa para "establecer" las "circunstancias" exactas de su muerte. Varios investigadores trabajaban este lunes, bajo la mirada de numerosos periodistas, en el estacionamiento de Odintsovo donde fue encontrado el cuerpo de Starovoit.



Quién era Román Starvoit





Starovoit, de 53 años y exgobernador de la región de Kursk, asumió la cartera de Transporte en mayo de 2024.



Según algunos medios rusos, el funcionario pudo haberse suicidado en la noche del 5 al 6 de julio con su pistola honorífica Makárov que le fue obsequiada en 2023 en reconocimiento de su servicio.



El popular canal de Telegram Mash asegura que el exministro de Transporte celebró esta mañana una reunión con sus subordinados, se despidió y se marchó a su casa.



Al frente de la región de Kursk, Starovoit fue sustituido por Alexéi Smirnov, arrestado en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania.



Los canales de Telegram rusos aseguran que Starovoit podría haber sido condenado a hasta 20 años de cárcel por fraude y malversación de fondos después de que otros políticos, incluido Smirnov, declararan contra él.



En agosto de 2024, tres meses después de que Starovoit dejara Kursk para asumir su cargo en el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron y ocuparon parte de esa región, de la que fueron expulsadas solo en abril pasado.



Horas después de la destitución de Starovoit, Putin nombró como su sustituto al frente del Ministerio de Transporte a Andréi Nikitin, anteriormente viceministro de la misma cartera.



El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró hoy que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura.



"En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre", dijo Peskov, quien insistió en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.